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Как вкусно приготовить "Мимозу": самый простой рецепт
Салат "Мимоза" – один из самых вкусных домашних салатов на уровне с оливье и "Шубой". Традиционно в его основе рыбная консерва, яйца, овощи и майонез. Приготовить такой салат по-новому можно, добавив сельдь.
В одном из кулинарных блогов (mama_moze_tato_dopomoze) в Instagram был опубликован рецепт салата "Мимоза" с селедкой.
Ингредиенты:
- сельдь слабосоленая
- плавленый сырок
- майонез
- отварной картофель
- отварные яйца
- морковь по-корейски
- лук
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Отварить картофель и яйца, а в готовом виде натереть ингредиенты на терке.
2. Также сельдь и лук порезать кубиками, натереть плавленый сырок.
3. Выложить ингредиенты, формируя салат слоями: сельдь, сырок, майонез, картофель, соль, перец, майонез, лук, морковь, майонез, яйцо.
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