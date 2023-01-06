Как вкусно приготовить "Мимозу": самый простой рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Как вкусно приготовить 'Мимозу': самый простой рецепт

Салат "Мимоза" – один из самых вкусных домашних салатов на уровне с оливье и "Шубой". Традиционно в его основе рыбная консерва, яйца, овощи и майонез. Приготовить такой салат по-новому можно, добавив сельдь.

В одном из кулинарных блогов (mama_moze_tato_dopomoze) в Instagram был опубликован рецепт салата "Мимоза" с селедкой.

Рецепт салата ''Мимоза'' с сельдью

Ингредиенты:

  • сельдь слабосоленая
  • плавленый сырок
  • майонез
  • отварной картофель
  • отварные яйца
  • морковь по-корейски
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  • лук
  • соль, перец
Салат ''Мимоза'' по-новому

Способ приготовления:

1. Отварить картофель и яйца, а в готовом виде натереть ингредиенты на терке.

2. Также сельдь и лук порезать кубиками, натереть плавленый сырок.

''Мимоза'' с селедью

3. Выложить ингредиенты, формируя салат слоями: сельдь, сырок, майонез, картофель, соль, перец, майонез, лук, морковь, майонез, яйцо.

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