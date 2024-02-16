Как вкусно приготовить минтай, чтобы он был сочным: рецепт блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно приготовить минтай, чтобы он был сочным: рецепт блюда для ужина

Рыбу лучше всего тушить, такой способ приготовления будет самым лучшим, так как рыба останется очень полезной, вкусной и сочной. Стоит отметить, что специалисты рекомендуют есть рыбу 2-3 раза в неделю и лучше со свежими или запеченными сезонными овощами и зеленью.

Как вкусно приготовить рыбу

Кулинар Валентина поделилась в Instagram рецептом вкусного минтая с соусом, который сделает рыбу сочной и ароматной.

Рецепт рыбы
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Ингредиенты:

  • 2 тушки минтая 
  • 1 большой лук
  • 1 большая морковь

Маринад:

  • 100 г майонеза
  • 100 г сметаны
  • 50 г горчицы французской
  • 50 г соевого соуса
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 ч.л. копченой паприки
  • приправа к рыбе (или итальянские травы)

Способ приготовления:

1. Рыбу порежьте.

Свежая рыба

2. Смешайте все для маринада, полейте рыбу и маринуйте несколько часов.

Соус для рыбы

3. Пожарьте лук с морковью.

Зажарка для рыбы

4. Выложите зажарку в форму, сверху рыбу и запекайте при 200 градусах 30 мин под пергаментом. 

Готовая рыба

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