Рыбу лучше всего тушить, такой способ приготовления будет самым лучшим, так как рыба останется очень полезной, вкусной и сочной. Стоит отметить, что специалисты рекомендуют есть рыбу 2-3 раза в неделю и лучше со свежими или запеченными сезонными овощами и зеленью.

Кулинар Валентина поделилась в Instagram рецептом вкусного минтая с соусом, который сделает рыбу сочной и ароматной.

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Ингредиенты:

2 тушки минтая

1 большой лук

1 большая морковь

Маринад:

100 г майонеза

100 г сметаны

50 г горчицы французской

50 г соевого соуса

3 зубчика чеснока

1 ч.л. копченой паприки

приправа к рыбе (или итальянские травы)

Способ приготовления:

1. Рыбу порежьте.

2. Смешайте все для маринада, полейте рыбу и маринуйте несколько часов.

3. Пожарьте лук с морковью.

4. Выложите зажарку в форму, сверху рыбу и запекайте при 200 градусах 30 мин под пергаментом.

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