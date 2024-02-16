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Как вкусно приготовить минтай, чтобы он был сочным: рецепт блюда для ужина
Рыбу лучше всего тушить, такой способ приготовления будет самым лучшим, так как рыба останется очень полезной, вкусной и сочной. Стоит отметить, что специалисты рекомендуют есть рыбу 2-3 раза в неделю и лучше со свежими или запеченными сезонными овощами и зеленью.
Кулинар Валентина поделилась в Instagram рецептом вкусного минтая с соусом, который сделает рыбу сочной и ароматной.
Ингредиенты:
- 2 тушки минтая
- 1 большой лук
- 1 большая морковь
Маринад:
- 100 г майонеза
- 100 г сметаны
- 50 г горчицы французской
- 50 г соевого соуса
- 3 зубчика чеснока
- 1 ч.л. копченой паприки
- приправа к рыбе (или итальянские травы)
Способ приготовления:
1. Рыбу порежьте.
2. Смешайте все для маринада, полейте рыбу и маринуйте несколько часов.
3. Пожарьте лук с морковью.
4. Выложите зажарку в форму, сверху рыбу и запекайте при 200 градусах 30 мин под пергаментом.
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