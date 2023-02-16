Как вкусно приготовить минтай в духовке: очень удачный рецепт
Минтай – очень полезная, диетическая и простая в приготовлении рыба. Его можно вкусно запекать, дополняя овощами или сыром, а также жарить – самостоятельно или в кляре. Самое главное – рыба всегда получается сочной и нежной.
Фудблогер Татьяна Шеремет (tania_sheremet_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченного минтая с овощами.
Ингредиентия:
- минтай – 2 шт
- соль, перец
- лук – 2 шт
- морковь – 2 шт
- болгарский перец – 1 шт
- томатный соус – 5 ст. л.
- соль для соуса – 0,5 ч. л.
- сахар для соуса – 0,5 ч. л.
- перец душистый – 5 шт
- вода – 100 мл
Способ приготовления:
1. Рыбу почистить и порезать порционными кусками, посолить и поперчить.
2. Обвалять в муке и пожарить до легкой золотистой корочки.
3. Лук нарезать четверть кольцами, пожарить до прозрачности.
4. Морковь порезать соломкой, добавить к луку и жарить еще 5-6 минут.
5. Болгарский перец почистить и порезать соломку, жарить 5 минут.
6. К овощам добавить томатный соус, соль, сахар, душистый перец, тушить еще несколько минут.
7. В форму для выпечки выложить слоями овощи и рыбу. Выкладывать до тех пор, пока не закончатся ингредиенты.
8. Накрыть фольгой, запекать при температуре 180 градусов 30 минут.
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