Минтай – очень полезная, диетическая и простая в приготовлении рыба. Его можно вкусно запекать, дополняя овощами или сыром, а также жарить – самостоятельно или в кляре. Самое главное – рыба всегда получается сочной и нежной.

Фудблогер Татьяна Шеремет (tania_sheremet_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченного минтая с овощами.

Ингредиентия:

минтай – 2 шт

соль, перец

лук – 2 шт

морковь – 2 шт

болгарский перец – 1 шт

томатный соус – 5 ст. л.

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соль для соуса – 0,5 ч. л.

сахар для соуса – 0,5 ч. л.

перец душистый – 5 шт

вода – 100 мл

Способ приготовления:

1. Рыбу почистить и порезать порционными кусками, посолить и поперчить.

2. Обвалять в муке и пожарить до легкой золотистой корочки.

3. Лук нарезать четверть кольцами, пожарить до прозрачности.

4. Морковь порезать соломкой, добавить к луку и жарить еще 5-6 минут.

5. Болгарский перец почистить и порезать соломку, жарить 5 минут.

6. К овощам добавить томатный соус, соль, сахар, душистый перец, тушить еще несколько минут.

7. В форму для выпечки выложить слоями овощи и рыбу. Выкладывать до тех пор, пока не закончатся ингредиенты.

8. Накрыть фольгой, запекать при температуре 180 градусов 30 минут.

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