Как вкусно приготовить молодой картофель, чтобы не чистить его: элементарная идея
Горячий молодой картофель с салом и зеленью – одно из самых главных блюд весенне-летнего периода. Особенно вкусно в сочетании со свежим салатом. Но почистить такой овощ довольно непросто – кожура прилипает к рукам и плохо отстает.
Поэтому следует воспользоваться рецептом, для которого картофель нужно просто помыть, без очистки. Идея приготовления опубликована на странице bon_appetitt___ в Instagram.
Ингредиенты:
молодой картофель – 1 кг
масло
масло – 100 г
чеснок – 3-4 зубчика
укроп и петрушка
специи
Способ приготовления:
1. Картофель хорошо помыть, обсушить бумажным полотенцем и не чистить.
2. Форму застелить пергаментной бумагой, выложить картофель.
3. Немного сбрызнуть растительным маслом, хорошо перемешать.
4. Поместить в духовку, запекать при температуре 180 градусов примерно 40-45 минут.
5. Растопить масло, добавить измельченный чеснок, нарезанную зелень и хорошо перемешать.
6. Когда картофель будет готов, взять стакан и каждый картофель в форме прижать.
7. Добавить специи по вкусу.
8. Каждый картофель смазать маслом с зеленью и поставить в духовку еще на 5 минут.
9. Подавать с мясом или рыбой.
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