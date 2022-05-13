Горячий молодой картофель с салом и зеленью – одно из самых главных блюд весенне-летнего периода. Особенно вкусно в сочетании со свежим салатом. Но почистить такой овощ довольно непросто – кожура прилипает к рукам и плохо отстает.

Поэтому следует воспользоваться рецептом, для которого картофель нужно просто помыть, без очистки. Идея приготовления опубликована на странице bon_appetitt___ в Instagram.

Ингредиенты:

молодой картофель – 1 кг

масло

масло – 100 г

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чеснок – 3-4 зубчика

укроп и петрушка

специи

Способ приготовления:

1. Картофель хорошо помыть, обсушить бумажным полотенцем и не чистить.

2. Форму застелить пергаментной бумагой, выложить картофель.

3. Немного сбрызнуть растительным маслом, хорошо перемешать.

4. Поместить в духовку, запекать при температуре 180 градусов примерно 40-45 минут.

5. Растопить масло, добавить измельченный чеснок, нарезанную зелень и хорошо перемешать.

6. Когда картофель будет готов, взять стакан и каждый картофель в форме прижать.

7. Добавить специи по вкусу.

8. Каждый картофель смазать маслом с зеленью и поставить в духовку еще на 5 минут.

9. Подавать с мясом или рыбой.

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