Как вкусно приготовить молодой картофель с грибами на сковороде: идеальное сезонное блюдо для обеда
Вкусный молодой картофель можно использовать для приготовления сытного обеда. Дополните овощи жареными грибами, а также добавьте свежую зелень. Вам даже не пригодится мясо.
Идея приготовления картофеля с грибами в сливках для обеда опубликована на странице фудблогера Яны с ником yana cooking в Instagram. Овощ вместе с грибами нужно запечь.
Ингредиенты:
- молодой картофель – 1 кг.
- эринги – 3 шт.
- шампиньоны – 500 г
- лук – 1 шт.
- сливки 33%
- петрушка
- сливочное масло
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Почистить молодой картофель.
2. Переложить в жаровню.
3. Добавить кусочек сливочного масла.
4. Запекать 25-30 минут при температуре 180 градусов.
5. Нарезать крупными кубиками грибы и лук соломкой.
6. Обжарить до готовности, посолить, поперчить и влить сливки.
7. К картофелю добавить грибы.
8. Перемешать и запекать до мягкости картофеля.
9. Подавать с зеленью.
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