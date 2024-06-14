Вкусный молодой картофель можно использовать для приготовления сытного обеда. Дополните овощи жареными грибами, а также добавьте свежую зелень. Вам даже не пригодится мясо.

Идея приготовления картофеля с грибами в сливках для обеда опубликована на странице фудблогера Яны с ником yana cooking в Instagram. Овощ вместе с грибами нужно запечь.

Ингредиенты:

молодой картофель – 1 кг.

эринги – 3 шт.

шампиньоны – 500 г

лук – 1 шт.

сливки 33%

петрушка

сливочное масло

соль, перец

Способ приготовления:

1. Почистить молодой картофель.

2. Переложить в жаровню.

3. Добавить кусочек сливочного масла.

4. Запекать 25-30 минут при температуре 180 градусов.

5. Нарезать крупными кубиками грибы и лук соломкой.

6. Обжарить до готовности, посолить, поперчить и влить сливки.

7. К картофелю добавить грибы.

8. Перемешать и запекать до мягкости картофеля.

9. Подавать с зеленью.

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