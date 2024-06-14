Как вкусно приготовить молодой картофель с грибами на сковороде: идеальное сезонное блюдо для обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно приготовить молодой картофель с грибами на сковороде: идеальное сезонное блюдо для обеда

Вкусный молодой картофель можно использовать для приготовления сытного обеда. Дополните овощи жареными грибами, а также добавьте свежую зелень. Вам даже не пригодится мясо.

Идея приготовления картофеля с грибами в сливках для обеда опубликована на странице фудблогера Яны с ником yana cooking в Instagram. Овощ вместе с грибами нужно запечь.

Как вкусно приготовить молодой картофель с грибами на сковороде: идеальное сезонное блюдо для обеда

Ингредиенты:

  • молодой картофель – 1 кг.
  • эринги – 3 шт.
  • шампиньоны – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • сливки 33%
  • петрушка
  • сливочное масло
  • соль, перец

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить молодой картофель с грибами на сковороде: идеальное сезонное блюдо для обеда

1. Почистить молодой картофель.

2. Переложить в жаровню.

Как вкусно приготовить молодой картофель с грибами на сковороде: идеальное сезонное блюдо для обеда

3. Добавить кусочек сливочного масла.

4. Запекать 25-30 минут при температуре 180 градусов.

Как вкусно приготовить молодой картофель с грибами на сковороде: идеальное сезонное блюдо для обеда

5. Нарезать крупными кубиками грибы и лук соломкой.

6. Обжарить до готовности, посолить, поперчить и влить сливки.

Как вкусно приготовить молодой картофель с грибами на сковороде: идеальное сезонное блюдо для обеда

7. К картофелю добавить грибы.

8. Перемешать и запекать до мягкости картофеля.

Как вкусно приготовить молодой картофель с грибами на сковороде: идеальное сезонное блюдо для обеда

9. Подавать с зеленью.

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