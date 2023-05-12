Как вкусно приготовить молодой картофель с корочкой: делимся технологией
Молодой картофель уже можно найти в некоторых магазинах и на рынках. Традиционно этот овощ отваривают, сверху кладут сливочное масло и много зелени. Но если вы любите хрустящую корочку – картошку можно запечь.
Идея приготовления хрустящего молодого картофеля опубликована на странице фудблогера Ирины Редько (irisha_redko) в Instagram. Следует не забыть о нежном сливочном соусе для подачи.
Ингредиенты:
- картофель молодой
- соль, перец
- чеснок – 2 зубчика
- оливковое масло – 1-2 ст.л.
- специи к картофелю, сванская соль
- сметана – 2-3 ст.л.
- укроп, петрушка, зеленый лук
Способ приготовления:
1. Моем и чистим картофель.
2. Отвариваем в подсоленной воде после закипания в течение 3 минут.
3. Сливаем воду.
4. Перекладываем картофель в глубокую посуду, добавляем любимые специи к картофелю: паприку, сухой чеснок, несколько зубчиков чеснока через чеснокодавку, масло и хорошо перемешиваем.
5. Застилаем пергамент на противень и выкладываем картофель.
6. Запекаем 30-40 минут при температуре 200 градусов, режим верх-низ и за 5 минут до завершения приготовления можно включить конвекцию.
7. Обязательно приготовьте еще соус к картофелю: сметана+мелко нарезанная зелень+соль+перец.