Как вкусно приготовить молодой картофель: со сливочным соусом и зеленью

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно приготовить молодой картофель: со сливочным соусом и зеленью

Молодой картофель будет действительно вкусным тогда, когда его правильно приготовить. Овощ часто подают со шкварками или сливочным маслом. Также очень удачная идея сделать картофель в сливочном соусе.

Идея приготовления молодого картофеля в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера с ником vistovska_cooking в Instagram. Не забудьте добавить много свежей зелени.

Как вкусно приготовить молодой картофель: со сливочным соусом и зеленью

Ингредиенты:

  • картофель молодой
  • лук
  • сметана 20% или домашняя
  • чеснок, укроп, соль – по вкусу
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Способ приготовления:

Как вкусно приготовить молодой картофель: со сливочным соусом и зеленью

1. Чистим и отвариваем картофель до готовности.

2. Поджариваем лук.

Как вкусно приготовить молодой картофель: со сливочным соусом и зеленью

3. Добавляем сметану и соль.

4. Хорошо перемешиваем.

Как вкусно приготовить молодой картофель: со сливочным соусом и зеленью

5. В отварной картофель добавляем зажарку, чеснок, соль и мелко нарезанный укроп.

6. Накрываем крышкой и трясем несколько секунд, чтобы все перемешалось.

Как вкусно приготовить молодой картофель: со сливочным соусом и зеленью

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