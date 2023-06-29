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Как вкусно приготовить молодой картофель: со сливочным соусом и зеленью
Молодой картофель будет действительно вкусным тогда, когда его правильно приготовить. Овощ часто подают со шкварками или сливочным маслом. Также очень удачная идея сделать картофель в сливочном соусе.
Идея приготовления молодого картофеля в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера с ником vistovska_cooking в Instagram. Не забудьте добавить много свежей зелени.
Ингредиенты:
- картофель молодой
- лук
- сметана 20% или домашняя
- чеснок, укроп, соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Чистим и отвариваем картофель до готовности.
2. Поджариваем лук.
3. Добавляем сметану и соль.
4. Хорошо перемешиваем.
5. В отварной картофель добавляем зажарку, чеснок, соль и мелко нарезанный укроп.
6. Накрываем крышкой и трясем несколько секунд, чтобы все перемешалось.
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