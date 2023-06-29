Молодой картофель будет действительно вкусным тогда, когда его правильно приготовить. Овощ часто подают со шкварками или сливочным маслом. Также очень удачная идея сделать картофель в сливочном соусе.

Идея приготовления молодого картофеля в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера с ником vistovska_cooking в Instagram. Не забудьте добавить много свежей зелени.

Ингредиенты:

картофель молодой

лук

сметана 20% или домашняя

чеснок, укроп, соль – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Чистим и отвариваем картофель до готовности.

2. Поджариваем лук.

3. Добавляем сметану и соль.

4. Хорошо перемешиваем.

5. В отварной картофель добавляем зажарку, чеснок, соль и мелко нарезанный укроп.

6. Накрываем крышкой и трясем несколько секунд, чтобы все перемешалось.

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