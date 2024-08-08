Ароматная сладкая кукуруза – это настоящий вкус лета. Но очень важно правильно варить такой овощ. Следует помнить о том, что более спелая кукуруза варится дольше молодой.

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Идеей приготовления вкусной кукурузы опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi vova) в Instagram. На уже отваренные плоды уложите масло с зеленью.

Как отварить кукурузу:

1. Молодую, сладкую кукурузу почистить.

2. Выложить на дно кастрюли положить немного зелени из кочанов.

3. Залить водой, чтобы полностью покрыла кукурузу.

4. Подсолить немного и сверху еще положить немного листьев для аромата.

5. Довести до кипения и варить 10-20 минут.

6. Более зрелая кукуруза требует примерно 45 минут и до часа.

7. Уже готовые кочаны можно оставить в воде на 5-10, а после этого сразу слить воду.

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