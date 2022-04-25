Приготовить вкусное и сочное мясо вполне возможно даже с минимальным набором продуктов. Для этого стоит выбрать правильные специи и способ приготовления. Один из таких способов – мясо со специями в фольге. Такое блюдо подойдет как для праздничного, так и для ежедневного стола.

Фудблогерка Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченного мяса со специями в фольге в духовке.

Ингредиенты:

свинина – 2 кг

Маринад:

молотый черный перец – 1 ст. л.

меленая паприка – 1\2 ч. л.

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молотый мускатный орех – 1\2 ч. л.

молотый имбирь – 1\3 ч. л.

молотый кориандр – 1\3 ч. л.

майоран – 1\3 ч. л.

молотый острый перец – 1\4 ч. л.

соль – 2 ч. л.

горчица – 2 ч. л.

масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты для маринада.

2. Смазать мясо со всех сторон, поместить в сосуд, накрыть пленкой и поставить в холодильник на ночь.

3. После – обжарить мясо на сковороде на большом огне по 4-5 минут с обеих сторон. За минуту до того как перевернуть мясо на другую сторону, добавить буквально 10 г сливочного масла для хорошего аромата.

4. Обжаренное мясо положить на фольгу и герметично упаковать, чтобы не вытекал сок.

5. Поставить мясо в разогретую духовку до 220 градусов, запекать 10 минут. Затем убавить температуру до 170 градусов и запекать до готовности.

6. В конце запекания нужно открыть фольгу и готовить мясо еще 10 минут в режиме гриль, или просто на максимальной температуре.

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