Как вкусно приготовить облепиху: советы фудэкспертов

Несмотря на полезные свойства, которыми богата облепиха, ее кислый вкус нравится не всем. Наиболее распространенными являются именно напитки из этой ягоды, ведь сюда добавляют много различных ингредиентов, в частности, сахар. Но из такого специфического продукта можно приготовить много вкусных блюд.

Сегодня редакция FoodOboz делится подборкой десерта, мусса, и мяса с облепихой.

Облепиховый чизкейк без выпечки от фудблогера vistepina

Ингредиенты для основы

цельнозерновое печенье – 50 г

сахар / пудра – 1 ст.л

какао – 1 ст.л

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грецкие орехи – 1 стакан

растопленное масло – 50 г

Способ приготовления:

В блендере измельчить такие ингредиенты: орехи, печенье, какао. Соединить с маслом, разровнять в форме для выпечки.

Ингредиенты для крема:

сыр маскарпоне – 250 г

250г сыр филадельфия – 250 г

мед – 2 ст.л

лимонный сок – 1 ч.л

облепиха – 200 г

Способ приготовления крема

Из облепихи выжать сок. Смешать сыр и мед, к массе добавить готовый сок, все перемешать. Выложить в форму, разровнять по поверхности. Торт поставить в холодильник на 3-4 часа.

Утиная грудка с облепихой от телеведущей Юлии Панковой

Ингредиенты:

2 стебля розмарин – 2 стебля

2 утиная грудка – 2 шт

1 веточка шалфея шалфей – 1 веточка

50 г облепихи облепиха – 50 г

5 г мед – 5 г

20 мл портвейн – 20 мл

50 г адыгейский сыр – 50 г

чеснок – 1 зубчик

Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

К облепихе в сотейнике добавить мед, портвейн, 50 мл воды, посолить. Проварить смесь, процедить через сито и довести до загустения. С грудки удалить лишний жир и кожу, сделать сетку из надрезов. Жарить без масла с чесноком и шалфеем. Лишний жир должен вытечь из надрезов. Следить за тем, чтобы мясо не пересушилось. В процессе жарки добавить перец и соль. Сыр нарезать крупными кубиками, выложить на противень, предварительно застеленный пергаментом. Поместить в разогретую духовку на 5 минут при температуре 140 градусов. Мясо утки нарезать средними кусочками и разложить на тарелки, выложить сыр, полить облепиховым соусом и положить розмарин для декора.

Облепиховый мусс от фудексперта Ольги Богатыревой

Ингредиенты:

облепиха – 400 г

вода – 600 мл

желатин – 25 г

вода для желатина – 250 мл

сахар – 150 г

Способ приготовления:

Развести желатин и оставить на некоторое время, чтобы он набухнув. Облепиху измельчить блендером в пюре. Жмых, оставшийся в сите поместить в кастрюлю, добавить 300 мл воды и засыпать сахар. Облепиху измельчить в пюре, влить 300 мл воды, перетереть массу через сито. Жмых поместить в кастрюлю, добавить еще 300 мл воды и сахар. Прокипятить 10-15 секунд. Процедить все через сито. В облихово-сахарном сиропе растворить желатин, остудить. Все соединить, сбивать 2-3 минуты до пены. Разлить в формы, поставить в морозилку на 30 минут.

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