Как вкусно приготовить облепиху: советы фудэкспертов

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Как вкусно приготовить облепиху: советы фудэкспертов

Несмотря на полезные свойства, которыми богата облепиха, ее кислый вкус нравится не всем. Наиболее распространенными являются именно напитки из этой ягоды, ведь сюда добавляют много различных ингредиентов, в частности, сахар. Но из такого специфического продукта можно приготовить много вкусных блюд.

Сегодня редакция FoodOboz делится подборкой десерта, мусса, и мяса с облепихой.

Облепиховый чизкейк без выпечки от фудблогера vistepina

Облепиховый чизкейк

Ингредиенты для основы

  • цельнозерновое печенье – 50 г

  • сахар / пудра – 1 ст.л

  • какао – 1 ст.л

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  • грецкие орехи – 1 стакан

  • растопленное масло – 50 г

Способ приготовления:

  1. В блендере измельчить такие ингредиенты: орехи, печенье, какао.

  2. Соединить с маслом, разровнять в форме для выпечки.

Ингредиенты для крема:

  • сыр маскарпоне – 250 г

  • 250г сыр филадельфия – 250 г

  • мед – 2 ст.л

  • лимонный сок – 1 ч.л

  • облепиха – 200 г

Способ приготовления крема

  1. Из облепихи выжать сок. Смешать сыр и мед, к массе добавить готовый сок, все перемешать. Выложить в форму, разровнять по поверхности.

  2. Торт поставить в холодильник на 3-4 часа.

Утиная грудка с облепихой от телеведущей Юлии Панковой

Утиная грудка с облепиховым соусом

Ингредиенты:

  • 2 стебля розмарин – 2 стебля

  • 2 утиная грудка – 2 шт

  • 1 веточка шалфея шалфей – 1 веточка

  • 50 г облепихи облепиха – 50 г

  • 5 г мед – 5 г

  • 20 мл портвейн – 20 мл

  • 50 г адыгейский сыр – 50 г

  • чеснок – 1 зубчик

  • Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. К облепихе в сотейнике добавить мед, портвейн, 50 мл воды, посолить.

  2. Проварить смесь, процедить через сито и довести до загустения.

  3. С грудки удалить лишний жир и кожу, сделать сетку из надрезов.

  4. Жарить без масла с чесноком и шалфеем. Лишний жир должен вытечь из надрезов. Следить за тем, чтобы мясо не пересушилось.

  5. В процессе жарки добавить перец и соль.

  6. Сыр нарезать крупными кубиками, выложить на противень, предварительно застеленный пергаментом. Поместить в разогретую духовку на 5 минут при температуре 140 градусов.

  7. Мясо утки нарезать средними кусочками и разложить на тарелки, выложить сыр, полить облепиховым соусом и положить розмарин для декора.

Облепиховый мусс от фудексперта Ольги Богатыревой

Мусс из облепихи

Ингредиенты:

  • облепиха – 400 г

  • вода – 600 мл

  • желатин – 25 г

  • вода для желатина – 250 мл

  • сахар – 150 г

Способ приготовления:

  1. Развести желатин и оставить на некоторое время, чтобы он набухнув.

  2. Облепиху измельчить блендером в пюре.

  3. Жмых, оставшийся в сите поместить в кастрюлю, добавить 300 мл воды и засыпать сахар.

  4. Облепиху измельчить в пюре, влить 300 мл воды, перетереть массу через сито.

  5. Жмых поместить в кастрюлю, добавить еще 300 мл воды и сахар.

  6. Прокипятить 10-15 секунд.

  7. Процедить все через сито.

  8. В облихово-сахарном сиропе растворить желатин, остудить.

  9. Все соединить, сбивать 2-3 минуты до пены.

  10. Разлить в формы, поставить в морозилку на 30 минут.

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