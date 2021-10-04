Как вкусно приготовить облепиху: советы фудэкспертов
Несмотря на полезные свойства, которыми богата облепиха, ее кислый вкус нравится не всем. Наиболее распространенными являются именно напитки из этой ягоды, ведь сюда добавляют много различных ингредиентов, в частности, сахар. Но из такого специфического продукта можно приготовить много вкусных блюд.
Сегодня редакция FoodOboz делится подборкой десерта, мусса, и мяса с облепихой.
Облепиховый чизкейк без выпечки от фудблогера vistepina
Ингредиенты для основы
цельнозерновое печенье – 50 г
сахар / пудра – 1 ст.л
какао – 1 ст.л
грецкие орехи – 1 стакан
растопленное масло – 50 г
Способ приготовления:
В блендере измельчить такие ингредиенты: орехи, печенье, какао.
Соединить с маслом, разровнять в форме для выпечки.
Ингредиенты для крема:
сыр маскарпоне – 250 г
250г сыр филадельфия – 250 г
мед – 2 ст.л
лимонный сок – 1 ч.л
облепиха – 200 г
Способ приготовления крема
Из облепихи выжать сок. Смешать сыр и мед, к массе добавить готовый сок, все перемешать. Выложить в форму, разровнять по поверхности.
Торт поставить в холодильник на 3-4 часа.
Утиная грудка с облепихой от телеведущей Юлии Панковой
Ингредиенты:
2 стебля розмарин – 2 стебля
2 утиная грудка – 2 шт
1 веточка шалфея шалфей – 1 веточка
50 г облепихи облепиха – 50 г
5 г мед – 5 г
20 мл портвейн – 20 мл
50 г адыгейский сыр – 50 г
чеснок – 1 зубчик
Соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
К облепихе в сотейнике добавить мед, портвейн, 50 мл воды, посолить.
Проварить смесь, процедить через сито и довести до загустения.
С грудки удалить лишний жир и кожу, сделать сетку из надрезов.
Жарить без масла с чесноком и шалфеем. Лишний жир должен вытечь из надрезов. Следить за тем, чтобы мясо не пересушилось.
В процессе жарки добавить перец и соль.
Сыр нарезать крупными кубиками, выложить на противень, предварительно застеленный пергаментом. Поместить в разогретую духовку на 5 минут при температуре 140 градусов.
Мясо утки нарезать средними кусочками и разложить на тарелки, выложить сыр, полить облепиховым соусом и положить розмарин для декора.
Облепиховый мусс от фудексперта Ольги Богатыревой
Ингредиенты:
облепиха – 400 г
вода – 600 мл
желатин – 25 г
вода для желатина – 250 мл
сахар – 150 г
Способ приготовления:
Развести желатин и оставить на некоторое время, чтобы он набухнув.
Облепиху измельчить блендером в пюре.
Жмых, оставшийся в сите поместить в кастрюлю, добавить 300 мл воды и засыпать сахар.
Облепиху измельчить в пюре, влить 300 мл воды, перетереть массу через сито.
Жмых поместить в кастрюлю, добавить еще 300 мл воды и сахар.
Прокипятить 10-15 секунд.
Процедить все через сито.
В облихово-сахарном сиропе растворить желатин, остудить.
Все соединить, сбивать 2-3 минуты до пены.
Разлить в формы, поставить в морозилку на 30 минут.
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