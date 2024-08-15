Оладьи из кабачков – самое простое и вкусное блюдо из кабачков. Для того, чтобы они были более сытными, добавьте в основу тертый твердый сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных оладий из кабачков, с тертым твердым сыром.

Ингредиенты:

1 большой или 2 средних кабачка

яйца – 2 шт.

сыр твердый

мука 4-5 ст.л.

разрыхлитель 1/2 ч.л;

специи – сушеный чеснок, сушеные томаты с базиликом, перец

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте и очистите от кожуры. Натрите на терке, подсолите и оставьте на 5-7 минут, чтобы отошла вода.

2. Отожмите, добавьте яйца, сыр, специи, муку и разрыхлитель.

3. Перемешайте и с помощью ложки выложите на противень, формируем кружочки. Готовьте в духовке на 20 минут при 200С.

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