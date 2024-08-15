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Как вкусно приготовить оладьи из кабачков: рецепт блюда по-новому для ужина
Оладьи из кабачков – самое простое и вкусное блюдо из кабачков. Для того, чтобы они были более сытными, добавьте в основу тертый твердый сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных оладий из кабачков, с тертым твердым сыром.
Ингредиенты:
- 1 большой или 2 средних кабачка
- яйца – 2 шт.
- сыр твердый
- мука 4-5 ст.л.
- разрыхлитель 1/2 ч.л;
- специи – сушеный чеснок, сушеные томаты с базиликом, перец
Способ приготовления:
1. Кабачки помойте и очистите от кожуры. Натрите на терке, подсолите и оставьте на 5-7 минут, чтобы отошла вода.
2. Отожмите, добавьте яйца, сыр, специи, муку и разрыхлитель.
3. Перемешайте и с помощью ложки выложите на противень, формируем кружочки. Готовьте в духовке на 20 минут при 200С.
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