Как вкусно приготовить оладьи из кабачков: рецепт блюда по-новому для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно приготовить оладьи из кабачков: рецепт блюда по-новому для ужина

Оладьи из кабачков – самое простое и вкусное блюдо из кабачков. Для того, чтобы они были более сытными, добавьте в основу тертый твердый сыр. 

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Оладьи из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных оладий из кабачков, с тертым твердым сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 1 большой или 2 средних кабачка
  • яйца – 2 шт. 
  • сыр твердый 
  • мука 4-5 ст.л. 
  • разрыхлитель 1/2 ч.л;
  • специи – сушеный чеснок, сушеные томаты с базиликом, перец

Способ приготовления: 

1. Кабачки помойте и очистите от кожуры. Натрите на терке, подсолите и оставьте на 5-7 минут, чтобы отошла вода.

Тертый кабачок

2. Отожмите, добавьте яйца, сыр, специи, муку и разрыхлитель.

Основа для оладий

3. Перемешайте и с помощью ложки выложите на противень, формируем кружочки. Готовьте в духовке на 20 минут при 200С.

Готовое блюдо

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