Как вкусно приготовить овсянку на завтрак, чтобы ее ели дети: очень простой способ

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
27
Как вкусно приготовить овсянку на завтрак, чтобы ее ели дети: очень простой способ

Большинство деток отказываются от овсянки из-за довольно специфического вкуса и вида продукта. Но такую кашу нужно обязательно добавить в рацион малышей, ведь эта пища очень питательная и оказывает хорошее влияние на организм.

Стоит просто правильно приготовить овсянку, чтобы она получилась аппетитной. Это очень легко сделать. Идея приготовления полезной овсянки для детей опубликована на странице фудблогера Анны Коваль (anna.koval___) в Instagram. Каша готовится с добавлением яблок и корицы.

Как вкусно приготовить овсянку на завтрак, чтобы ее ели дети: очень простой способ
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Ингредиенты:

  • 150 мл воды
  • 150 мл молока
  • 4 ст.л. овсянки
  • 1/2 яблока

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить овсянку на завтрак, чтобы ее ели дети: очень простой способ

1. Доводим воду до кипения.

2. Засыпаем овсянку.

Как вкусно приготовить овсянку на завтрак, чтобы ее ели дети: очень простой способ

3. Варим 1-2 минуты.

Как вкусно приготовить овсянку на завтрак, чтобы ее ели дети: очень простой способ

4. Вливаем молоко и варим еще 1-2 минуты.

5. Яблоко натираем на терке и добавляем в кашу.

Как вкусно приготовить овсянку на завтрак, чтобы ее ели дети: очень простой способ

6. Варим 3-4 минуты.

Как вкусно приготовить овсянку на завтрак, чтобы ее ели дети: очень простой способ

7. В конце добавляем сливочное масло и посыпаем корицей.

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