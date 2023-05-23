Большинство деток отказываются от овсянки из-за довольно специфического вкуса и вида продукта. Но такую кашу нужно обязательно добавить в рацион малышей, ведь эта пища очень питательная и оказывает хорошее влияние на организм.

Стоит просто правильно приготовить овсянку, чтобы она получилась аппетитной. Это очень легко сделать. Идея приготовления полезной овсянки для детей опубликована на странице фудблогера Анны Коваль (anna.koval___) в Instagram. Каша готовится с добавлением яблок и корицы.

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Ингредиенты:

150 мл воды

150 мл молока

4 ст.л. овсянки

1/2 яблока

Способ приготовления:

1. Доводим воду до кипения.

2. Засыпаем овсянку.

3. Варим 1-2 минуты.

4. Вливаем молоко и варим еще 1-2 минуты.

5. Яблоко натираем на терке и добавляем в кашу.

6. Варим 3-4 минуты.

7. В конце добавляем сливочное масло и посыпаем корицей.

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