Овсянка – это идеальный вариант быстрого, доступного и вкусного завтрака. И самое интересное, что ее можно готовить по-разному: на молоке или воде, в мультиварке, микроволновке или духовке. А дополнить йогуртом, любимыми фруктами или ягодами.

В одном из кулинарных блогов (polli_cooking) в Instagram был опубликован рецепт запеченной овсянки в микроволновке, которую вы приготовите всего за 5 минут.

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 50 г

молоко – 50 мл

банан – 1\2 шт

яйца – 1 шт

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разрыхлитель – 0,5 ч. л.

сахар\заменитель

шоколад

шоколад\орехи (по желанию)

Способ приготовления:

1. Все необходимые ингредиенты (кроме орехов и шоколада) выложить в чашу блендера и смолоть все до однородности.

2. Получившуюся массу выложить в формочки. Сверху украсить шоколадом и орехами.

3. Запекать в микроволновке 4-5 минут до образования корочки.

4. Готовую овсянку подавать с йогуртом.

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