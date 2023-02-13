Как вкусно приготовить овсянку за 5 минут: очень вкусный и сытный рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,8 т.
Как вкусно приготовить овсянку за 5 минут: очень вкусный и сытный рецепт

Овсянка – это идеальный вариант быстрого, доступного и вкусного завтрака. И самое интересное, что ее можно готовить по-разному: на молоке или воде, в мультиварке, микроволновке или духовке. А дополнить йогуртом, любимыми фруктами или ягодами.

В одном из кулинарных блогов (polli_cooking) в Instagram был опубликован рецепт запеченной овсянки в микроволновке, которую вы приготовите всего за 5 минут.

Рецепт запеченной овсянки в микроволновке

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 50 г
  • молоко – 50 мл
  • банан – 1\2 шт
  • яйца – 1 шт
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  • разрыхлитель – 0,5 ч. л.
  • сахар\заменитель
  • шоколад
  • шоколад\орехи (по желанию)

Способ приготовления:

1. Все необходимые ингредиенты (кроме орехов и шоколада) выложить в чашу блендера и смолоть все до однородности.

Как вкусно и быстро приготовить овсянку

2. Получившуюся массу выложить в формочки. Сверху украсить шоколадом и орехами.

3. Запекать в микроволновке 4-5 минут до образования корочки.

Запеченная овсянка с бананом, шоколадом и орехами в микроволновке

4. Готовую овсянку подавать с йогуртом.

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