Как вкусно приготовить овсянку за 5 минут: очень вкусный и сытный рецепт
Овсянка – это идеальный вариант быстрого, доступного и вкусного завтрака. И самое интересное, что ее можно готовить по-разному: на молоке или воде, в мультиварке, микроволновке или духовке. А дополнить йогуртом, любимыми фруктами или ягодами.
В одном из кулинарных блогов (polli_cooking) в Instagram был опубликован рецепт запеченной овсянки в микроволновке, которую вы приготовите всего за 5 минут.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья – 50 г
- молоко – 50 мл
- банан – 1\2 шт
- яйца – 1 шт
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- сахар\заменитель
- шоколад
- шоколад\орехи (по желанию)
Способ приготовления:
1. Все необходимые ингредиенты (кроме орехов и шоколада) выложить в чашу блендера и смолоть все до однородности.
2. Получившуюся массу выложить в формочки. Сверху украсить шоколадом и орехами.
3. Запекать в микроволновке 4-5 минут до образования корочки.
4. Готовую овсянку подавать с йогуртом.
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