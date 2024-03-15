Как вкусно приготовить полезную гречку для ужина: самый быстрый рецепт
Гречку можно готовить в кастрюле, в духовке и даже на сковороде. К тому же гречка отлично сочетается с овощами, фаршем, мясом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки с фаршем, овощами и томатным соусом.
Ингредиенты:
- гречка – 300 г
- фарш – 450-500 г
- лук – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- соус томатный – 100-100 г
- соль – 1 ч.л. с горкой
- перец – 0,5 ч.л.
- копченая паприка – 1 ч.л.
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- вода кипяченая
- масло для жарки
Способ приготовления:
1️. Лук нарежьте мелко, обжарьте на растительном масле до прозрачного цвета, добавьте морковь нарезанную соломкой и тоже с луком немного обжарьте.
2️. Добавьте фарш, перемешайте и немного еще протушите с овощами.
3️. Добавьте соль, перец, копченую паприку, сушеный чеснок, томатный соус, перемешайте.
4️. Промойте гречку и всыпьте, перемешайте и залейте водой, чтобы полностью покрывала все. Готовьте под закрытой крышкой на небольшом огне до готовности.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: