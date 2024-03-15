Гречку можно готовить в кастрюле, в духовке и даже на сковороде. К тому же гречка отлично сочетается с овощами, фаршем, мясом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки с фаршем, овощами и томатным соусом.

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Ингредиенты:

гречка – 300 г

фарш – 450-500 г

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

соус томатный – 100-100 г

соль – 1 ч.л. с горкой

перец – 0,5 ч.л.

копченая паприка – 1 ч.л.

сушеный чеснок – 1 ч.л.

вода кипяченая

масло для жарки

Способ приготовления:

1️. Лук нарежьте мелко, обжарьте на растительном масле до прозрачного цвета, добавьте морковь нарезанную соломкой и тоже с луком немного обжарьте.

2️. Добавьте фарш, перемешайте и немного еще протушите с овощами.

3️. Добавьте соль, перец, копченую паприку, сушеный чеснок, томатный соус, перемешайте.

4️. Промойте гречку и всыпьте, перемешайте и залейте водой, чтобы полностью покрывала все. Готовьте под закрытой крышкой на небольшом огне до готовности.

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