Как вкусно приготовить полезную гречку для ужина: самый быстрый рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно приготовить полезную гречку для ужина: самый быстрый рецепт

Гречку можно готовить в кастрюле, в духовке и даже на сковороде. К тому же гречка отлично сочетается с овощами, фаршем, мясом. 

Как вкусно приготовить гречку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки с фаршем, овощами и томатным соусом.

Рецепт гречки
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Ингредиенты:

  • гречка – 300 г
  • фарш – 450-500 г
  • лук – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • соус томатный – 100-100 г
  • соль – 1 ч.л. с горкой
  • перец – 0,5 ч.л.
  • копченая паприка – 1 ч.л.
  • сушеный чеснок – 1 ч.л.
  • вода кипяченая
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1️. Лук нарежьте мелко, обжарьте на растительном масле до прозрачного цвета, добавьте морковь нарезанную соломкой и тоже с луком немного обжарьте.

Лук с морковью

2️. Добавьте фарш, перемешайте и немного еще протушите с овощами.

Приготовление гречки с фаршем

3️. Добавьте соль, перец, копченую паприку, сушеный чеснок, томатный соус, перемешайте.

Томатная паста для блюда

4️. Промойте гречку и всыпьте, перемешайте и залейте водой, чтобы полностью покрывала все. Готовьте под закрытой крышкой на небольшом огне до готовности.

Готовая гречка с мясом и овощами

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