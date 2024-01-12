Гречка, по мнению экспертов, является самой полезной и вкусной крупой. Готовить ее можно по-разному: варить, просто залить кефиром и есть, а также запекать в духовке с мясом и овощами.

Кулинар Диана поделилась в Instagram рецептом вкусной гречки с куриным мясом, луком, морковью и специями.

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Ингредиенты:

гречка

лук

морковь

куриные бедра ( уже за маринованные )

вода

специи

Способ приготовления:

1. Куриные бедра замаринуйте: смешайте масло, соль, перец, травы к курице, положите в маринад мясо и оставьте на 1 час.

2. Лук поджарьте с морковью и выложите на дно формы, в которой будем это все запекать.

3. Гречку промойте и посыпьте на лук с морковью, добавьте специи. Сверху залейте водой, так чтобы вода укрыла гречку и сверху выложите куриные бедра. Накройте фольгой в 2 слоя и отправьте в духовку при 190 С на 40 минут.

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