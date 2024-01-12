Как вкусно приготовить полезную гречку для ужина: вам понадобится минимум ингредиентов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Быстрая гречка на ужин

Гречка, по мнению экспертов, является самой полезной и вкусной крупой. Готовить ее можно по-разному: варить, просто залить кефиром и есть, а также запекать в духовке с мясом и овощами. 

Как вкусно приготовить гречку

Кулинар Диана поделилась в Instagram рецептом вкусной гречки с куриным мясом, луком, морковью и специями. 

Рецепт гречки
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Ингредиенты: 

  • гречка
  • лук
  • морковь
  • куриные бедра ( уже за маринованные )
  • вода
  • специи

Способ приготовления:

1. Куриные бедра замаринуйте: смешайте масло, соль, перец, травы к курице, положите в маринад мясо и оставьте на 1 час. 

Зажарка для блюда

2. Лук поджарьте с морковью и выложите на дно формы, в которой будем это все запекать.

Гречка с зажаркой

3. Гречку промойте и посыпьте на лук с морковью, добавьте специи. Сверху залейте водой, так чтобы вода укрыла гречку и сверху выложите куриные бедра. Накройте фольгой в 2 слоя и отправьте в духовку при 190 С на 40 минут.

Готовое блюдо

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