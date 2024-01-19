Как вкусно приготовить полезный булгур для ужина: готовится с овощами и не на сковороде
Булгур – это источник углеводов, растительного белка и клетчатки. В нем содержится много калия, магния, витамины группы В, РР, поэтому эта крупа полезна при заболеваниях сердца и сосудов, проблемах с нервной системой. Готовить его можно как в кастрюле, так и на сковороде и в духовке.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного булгура с овощами, который готовится в духовке.
Ингредиенты:
- 1 стакан булгура
- 2-2,5 стакана воды
- 1 шт. луковица
- две горсти замороженных овощей
- соль, перец, куркума, любимые приправы
Способ приготовления:
1. Булгур промойте под проточной водой. В форму для запекания выложите замороженные овощи, нарезанный лук, булгур, посолите, поперчите, добавьте любимые приправы.
2. Залейте водой, ее по объему должно быть в 2-2,5 раза больше, чем булгура. Накройте фольгой и на 40-45 минут в духовку на 180 градусов, за 10 минут до окончания откройте.
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