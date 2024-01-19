Как вкусно приготовить полезный булгур для ужина: готовится с овощами и не на сковороде

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как вкусно приготовить булгур

Булгур – это источник углеводов, растительного белка и клетчатки. В нем содержится много калия, магния, витамины группы В, РР, поэтому эта крупа полезна при заболеваниях сердца и сосудов, проблемах с нервной системой. Готовить его можно как в кастрюле, так и на сковороде и в духовке. 

Полезный булгур

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного булгура с овощами, который готовится в духовке. 

Рецепт булгуру
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Ингредиенты: 

  • 1 стакан булгура
  • 2-2,5 стакана воды
  • 1 шт. луковица
  •  две горсти замороженных овощей
  • соль, перец, куркума, любимые приправы

Способ приготовления: 

1. Булгур промойте под проточной водой. В форму для запекания выложите замороженные овощи, нарезанный лук, булгур, посолите, поперчите, добавьте любимые приправы.

Как приготовить вкусный булгур с овощами

2. Залейте водой, ее по объему должно быть в 2-2,5 раза больше, чем булгура. Накройте фольгой и на 40-45 минут в духовку на 180 градусов, за 10 минут до окончания откройте. 

Готовый булгур

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