Как вкусно приготовить полезный и бюджетный хек: рецепт блюда для всей семьи
Хек является очень вкусной и сытной рыбой, которую можно готовить с овощами, соусами. Еще ее можно запекать, тушить и жарить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной тушенной в овощах рыбы, со специями и томатной пастой.
Ингредиенты:
- хек
- 200 г болгарский перец
- 1 лук репчатый
- 2 небольшие или 1 большая морковь
- 1 помидор (не обязательно)
- 90 г томатная паста
- 20 г масло (для жарки)
- 30 г мука пшеничная (для жарки рыбы)
- 0,7 ч. л. сухой паприки
- специи для рыбы (по желанию)
- соль/перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Рыбу почистите, помойте и порежьте на несколько частей, как вам удобно. Посолите, добавьте специи для рыбы (по желанию), обваляйте в муку и поджарьте с 2-х сторон по несколько минут до полуготовности.
2. В кастрюле или широкой посуде (сковородка с крышкой), тушите нарезанный лук. Когда лук подрумянится, добавьте тоненько порезанную морковь и тушите еще несколько минут и добавьте нарезанный болгарский перец, томатную пасту, помидор, 150 мл кипятка, специи, сахар, перемешайте и доведите до кипения.
3. В овощную смесь выложите поджаренный хек (можно сырой), накройте крышкой и тушите на малом огне 15-20 минут.
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