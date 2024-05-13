Хек является очень вкусной и сытной рыбой, которую можно готовить с овощами, соусами. Еще ее можно запекать, тушить и жарить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной тушенной в овощах рыбы, со специями и томатной пастой.

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Ингредиенты:

хек

200 г болгарский перец

1 лук репчатый

2 небольшие или 1 большая морковь

1 помидор (не обязательно)

90 г томатная паста

20 г масло (для жарки)

30 г мука пшеничная (для жарки рыбы)

0,7 ч. л. сухой паприки

специи для рыбы (по желанию)

соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Рыбу почистите, помойте и порежьте на несколько частей, как вам удобно. Посолите, добавьте специи для рыбы (по желанию), обваляйте в муку и поджарьте с 2-х сторон по несколько минут до полуготовности.

2. В кастрюле или широкой посуде (сковородка с крышкой), тушите нарезанный лук. Когда лук подрумянится, добавьте тоненько порезанную морковь и тушите еще несколько минут и добавьте нарезанный болгарский перец, томатную пасту, помидор, 150 мл кипятка, специи, сахар, перемешайте и доведите до кипения.

3. В овощную смесь выложите поджаренный хек (можно сырой), накройте крышкой и тушите на малом огне 15-20 минут.

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