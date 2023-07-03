Как вкусно приготовить растворимый кофе: делимся оригинальным рецептом напитка

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
612
Рецепт кофе

Кофе – напиток, который очень любят и употребляют многие, особенно утром. Готовить его можно по-разному, касаемо заварного – варить в турке и подавать со специями и пряностями, заваривать в чашке. Растворимый просто залить кипятком. 

Как вкусно приготовить кофе

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного растворимого кофе, с корицей и молоком, который по вкусу будет очень нежным и без кислинки. 

Рецепт кофе
Видео дня

Ингредиенты:

  • растворимый кофе – 2 ст. л. 
  • сахар – 2 т. л.
  • кипяток – 2 ст. л.
  • молоко, корица, лед – по желанию

Способ приготовления:

1. Переложите в подходящую посуду кофе, добавьте сахар, кипяток и взбейте в густую массу. 

Приготовление кофе

2. В стакан положите лед, вылейте молоко, сверху готовую кофейную массу.

Кофе с молоком

3. Посыпьте корицей и можно пить. 

Готовый кофе с корицей

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты