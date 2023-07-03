Кофе – напиток, который очень любят и употребляют многие, особенно утром. Готовить его можно по-разному, касаемо заварного – варить в турке и подавать со специями и пряностями, заваривать в чашке. Растворимый просто залить кипятком.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного растворимого кофе, с корицей и молоком, который по вкусу будет очень нежным и без кислинки.

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Ингредиенты:

растворимый кофе – 2 ст. л.

сахар – 2 т. л.

кипяток – 2 ст. л.

молоко, корица, лед – по желанию

Способ приготовления:

1. Переложите в подходящую посуду кофе, добавьте сахар, кипяток и взбейте в густую массу.

2. В стакан положите лед, вылейте молоко, сверху готовую кофейную массу.

3. Посыпьте корицей и можно пить.

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