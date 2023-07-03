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Как вкусно приготовить растворимый кофе: делимся оригинальным рецептом напитка
Кофе – напиток, который очень любят и употребляют многие, особенно утром. Готовить его можно по-разному, касаемо заварного – варить в турке и подавать со специями и пряностями, заваривать в чашке. Растворимый просто залить кипятком.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного растворимого кофе, с корицей и молоком, который по вкусу будет очень нежным и без кислинки.
Ингредиенты:
- растворимый кофе – 2 ст. л.
- сахар – 2 т. л.
- кипяток – 2 ст. л.
- молоко, корица, лед – по желанию
Способ приготовления:
1. Переложите в подходящую посуду кофе, добавьте сахар, кипяток и взбейте в густую массу.
2. В стакан положите лед, вылейте молоко, сверху готовую кофейную массу.
3. Посыпьте корицей и можно пить.
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