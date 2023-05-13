Как вкусно приготовить рисовую кашу на молоке: идеальный вариант завтрака

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно приготовить рисовую кашу на молоке: идеальный вариант завтрака

Рисовая молочная каша – это легкое и сытное блюдо для завтрака. Ее, как и овсянку, можно дополнять яблоками, бананом, любимыми ягодами и сухофруктами. Но не забывайте тщательно промыть рис перед приготовлением и дать каше настояться – так она будет ароматной и нежной.

Шеф-повар Александр Городник (o_gorodnik) на своей странице в Instagram поделился рецептом рисовой каши на кокосовом молоке, которую вкусно подавать с кокосовым соусом и манго.

Рецепт рисовой каши на молоке

Ингредиенты на 3 порции:

  • рис – 200 г
  • вода – 300 мл
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  • кокосовое молоко – 100 мл
  • сахар – 50 г

Кокосовый соус:

  • кокосовое молоко – 200 мл
  • сливки 30% – 100 мл
  • сахар – 50 г

Для подачи:

  • манго
  • фундук
  • мята

Способ приготовления:

1. Для начала нужно промыть рис холодной водой 2-3 раза.

Как приготовить рисовую кашу

2. После этого насыпать в кастрюлю, залить молоком и добавить сахар. Довести до кипения, убавить огонь на слабый, накрыть крышкой и варить 12-15 минут. Когда рис сварился, перемешать и дать настояться под крышкой еще 10-15 минут.

Рисовая каша на молоке

3. Тем временем приготовить соус. Смешать молоко, сливки и сахар в кастрюле, поставить на огонь и довести до кипения. После закипания сразу снять с плиты.

4. Для подачи нарезать тонкими слайсами манго и мяту, поджарить фундук.

Молочная рисовая каша по-новому

5. Перед подачей смешать рис с соусом и выложить на тарелку. Выложить манго, посыпать мятой и фундуком.

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