Как вкусно приготовить рисовую кашу на молоке: идеальный вариант завтрака
Рисовая молочная каша – это легкое и сытное блюдо для завтрака. Ее, как и овсянку, можно дополнять яблоками, бананом, любимыми ягодами и сухофруктами. Но не забывайте тщательно промыть рис перед приготовлением и дать каше настояться – так она будет ароматной и нежной.
Шеф-повар Александр Городник (o_gorodnik) на своей странице в Instagram поделился рецептом рисовой каши на кокосовом молоке, которую вкусно подавать с кокосовым соусом и манго.
Ингредиенты на 3 порции:
- рис – 200 г
- вода – 300 мл
- кокосовое молоко – 100 мл
- сахар – 50 г
Кокосовый соус:
- кокосовое молоко – 200 мл
- сливки 30% – 100 мл
- сахар – 50 г
Для подачи:
- манго
- фундук
- мята
Способ приготовления:
1. Для начала нужно промыть рис холодной водой 2-3 раза.
2. После этого насыпать в кастрюлю, залить молоком и добавить сахар. Довести до кипения, убавить огонь на слабый, накрыть крышкой и варить 12-15 минут. Когда рис сварился, перемешать и дать настояться под крышкой еще 10-15 минут.
3. Тем временем приготовить соус. Смешать молоко, сливки и сахар в кастрюле, поставить на огонь и довести до кипения. После закипания сразу снять с плиты.
4. Для подачи нарезать тонкими слайсами манго и мяту, поджарить фундук.
5. Перед подачей смешать рис с соусом и выложить на тарелку. Выложить манго, посыпать мятой и фундуком.
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