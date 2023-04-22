Зеленый борщ со щавелем – легкое, вкусное и весеннее блюдо. Готовится он быстро, достаточно сварить удачный мясной или овощной бульон и дополнить яркой зеленью.

Фудблогер Екатерина Мовчан (katarina_movchan) на своей странице в Instagram поделилась рецептом зеленого борща со щавелем на мясном бульоне.

Ингредиенты:

мясной бульон

лук

морковь

картофель

вареные яйца

щавель

зелень

лавровые листья

соль, перец

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Способ приготовления:

1. Для начала сварить мясной бульон, в готовом виде достать мясо и порезать его.

2. Овощи порезать произвольными кубиками. Сначала обжарить лук до прозрачности, затем добавить морковь, перемешать и жарить еще 3-4 минуты.

3. Добавить картофель и залить бульоном, варить до мягкости картофеля.

4. Добавить мясо, из которого варился бульон.

5. Измельчить зелень и яйца. Добавить в суп. Также добавить специи и дать покипеть еще несколько минут.

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