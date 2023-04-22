Как вкусно приготовить зеленый борщ со щавелем: простой рецепт
Зеленый борщ со щавелем – легкое, вкусное и весеннее блюдо. Готовится он быстро, достаточно сварить удачный мясной или овощной бульон и дополнить яркой зеленью.
Фудблогер Екатерина Мовчан (katarina_movchan) на своей странице в Instagram поделилась рецептом зеленого борща со щавелем на мясном бульоне.
Ингредиенты:
- мясной бульон
- лук
- морковь
- картофель
- вареные яйца
- щавель
- зелень
- лавровые листья
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Для начала сварить мясной бульон, в готовом виде достать мясо и порезать его.
2. Овощи порезать произвольными кубиками. Сначала обжарить лук до прозрачности, затем добавить морковь, перемешать и жарить еще 3-4 минуты.
3. Добавить картофель и залить бульоном, варить до мягкости картофеля.
4. Добавить мясо, из которого варился бульон.
5. Измельчить зелень и яйца. Добавить в суп. Также добавить специи и дать покипеть еще несколько минут.
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