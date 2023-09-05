Как вкусно приготовить шампиньоны в духовке: со сливками и сыром
Бюджетные шампиньоны, которые можно найти в каждом магазине или на рынке – это отличная основа для приготовления вкусной закуски в духовке. Насыщенный жареный бекон и нежный сливочно-сырный соус идеально подчеркивают вкус грибов. Блюдо просто тает во рту.
Идея приготовления запеченных шампиньонов с сыром опубликована на странице фудблогера Валерия Пономаря (ponomar_valeriy) в Instagram. Вы приготовите такую закуску за считанные минуты.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 12 шт (большие)
- бекон (свиная грудинка) – 150 г
- лук – 2 шт
- чеснок – 1 зубчик
- сливки 33% – 150 мл
- сыр дорблю – 100 г
- соль – по вкусу
- растительное масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Шампиньоны почистить от кожи, отломить ножки.
2. Шляпки смазать маслом, посолить и запекать в духовке 30 минут при температуре 180 градусов (режим верх и низ с конвекцией).
3. На сковороде обжариваем бекон до золотистого цвета и добавляем лук.
4. Готовим 2 минуты, затем чеснок и ножки шампиньонов нарезанные кубиком, готовим 5-6 минут.
5. Заливаем жирные сливки и нарезанный сыр с голубой плесенью, готовим к полному растворению сыра.
6. Из запеченных шляпок сливаем сок и наполняем готовым соусом.
7. Украшаем зеленым луком.
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