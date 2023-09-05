Бюджетные шампиньоны, которые можно найти в каждом магазине или на рынке – это отличная основа для приготовления вкусной закуски в духовке. Насыщенный жареный бекон и нежный сливочно-сырный соус идеально подчеркивают вкус грибов. Блюдо просто тает во рту.

Идея приготовления запеченных шампиньонов с сыром опубликована на странице фудблогера Валерия Пономаря (ponomar_valeriy) в Instagram. Вы приготовите такую закуску за считанные минуты.

Ингредиенты:

шампиньоны – 12 шт (большие)

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бекон (свиная грудинка) – 150 г

лук – 2 шт

чеснок – 1 зубчик

сливки 33% – 150 мл

сыр дорблю – 100 г

соль – по вкусу

растительное масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Шампиньоны почистить от кожи, отломить ножки.

2. Шляпки смазать маслом, посолить и запекать в духовке 30 минут при температуре 180 градусов (режим верх и низ с конвекцией).

3. На сковороде обжариваем бекон до золотистого цвета и добавляем лук.

4. Готовим 2 минуты, затем чеснок и ножки шампиньонов нарезанные кубиком, готовим 5-6 минут.

5. Заливаем жирные сливки и нарезанный сыр с голубой плесенью, готовим к полному растворению сыра.

6. Из запеченных шляпок сливаем сок и наполняем готовым соусом.

7. Украшаем зеленым луком.

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