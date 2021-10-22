Как вкусно приготовить свиные ребра в тандыре: рецепт от шеф-повара

Если вы хотите приготовить вкусное, очень питательное и ароматное мясное блюдо, одним из лучших. вариантов будут – свиные ребра. Они станут отличным вариантом, как праздничного, так и повседневного блюда.

Шеф-повар ресторана GRIGLIATA Любовь Сакундяк поделилась потрясающим рецептом очень вкусного блюда – свиные ребра в тандыре, которые вы с легкостью приготовите дома, даже в духовке.

Ингредиенты:

ребро – 1,4 кг

морская мелкая соль – 15 г

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черный молотый перец – 2 г

сладкая паприка – 10 г

кориандр – 5 г

тимьян – 5 г

зира – 5 г

Способ приготовления:

Смешайте специи. Мясо порежте на порции. Натрите его хорошо смесью специй и отправьте в холодильник на 4-5 часов. После – хорошо прожарьте около 20 минут в тандыре или 50 минут при 180 С в духовке.

Готовое блюдо лучше всего подавать с хлебом чиабатта и соусом барбекю.