Как вкусно приготовить свиные ребра в тандыре: рецепт от шеф-повара
Если вы хотите приготовить вкусное, очень питательное и ароматное мясное блюдо, одним из лучших. вариантов будут – свиные ребра. Они станут отличным вариантом, как праздничного, так и повседневного блюда.
Шеф-повар ресторана GRIGLIATA Любовь Сакундяк поделилась потрясающим рецептом очень вкусного блюда – свиные ребра в тандыре, которые вы с легкостью приготовите дома, даже в духовке.
Ингредиенты:
ребро – 1,4 кг
морская мелкая соль – 15 г
черный молотый перец – 2 г
сладкая паприка – 10 г
кориандр – 5 г
тимьян – 5 г
зира – 5 г
Способ приготовления:
Смешайте специи.
Мясо порежте на порции.
Натрите его хорошо смесью специй и отправьте в холодильник на 4-5 часов.
После – хорошо прожарьте около 20 минут в тандыре или 50 минут при 180 С в духовке.
Готовое блюдо лучше всего подавать с хлебом чиабатта и соусом барбекю.