Цветная капуста может бить основой для приготовления вкусных супов, пюре, а также ее можно готовить в панировке, а также жарить на сковороде и запекать в духовке с сыром. А еще ее можно добавлять в салаты, делать пироги и запеканки, котлеты.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных стейков из цветной капусты, которые будут очень сытными.

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Ингредиенты:

цветная капуста – 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

копченая паприка – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

черный перец – 0,5 ч. л.

соль – 1 ч. л.

оливковое масло – 4-5 ст. л.

пармезан – 30 г

моцарелла – 100 г

укроп

Способ приготовления:

1. Капусту тщательно помойте и нарежьте на стейки толщиной 1 см. Переложите капусту на пергамент.

2. Чеснок натрите на терке, добавьте копченую паприку, перец, соль, оливковое масло и тщательно перемешайте.

3. Хорошо смажьте каждый кусочек капусты масляной смесью и зааекайте в разогретую до 200 С духовке 20 минут.

4. Сыры натрите и нарежьте зелень. Через 20 минут на каждый кусочек капусты выложите сыр и зелень, запекайте еще 5 минут.

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