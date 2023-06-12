Как вкусно приготовить цветную капусту для ужина: делимся простым рецептом сытного блюда
Цветная капуста может бить основой для приготовления вкусных супов, пюре, а также ее можно готовить в панировке, а также жарить на сковороде и запекать в духовке с сыром. А еще ее можно добавлять в салаты, делать пироги и запеканки, котлеты.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных стейков из цветной капусты, которые будут очень сытными.
Ингредиенты:
- цветная капуста – 1 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- копченая паприка – 1 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
- черный перец – 0,5 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
- оливковое масло – 4-5 ст. л.
- пармезан – 30 г
- моцарелла – 100 г
- укроп
Способ приготовления:
1. Капусту тщательно помойте и нарежьте на стейки толщиной 1 см. Переложите капусту на пергамент.
2. Чеснок натрите на терке, добавьте копченую паприку, перец, соль, оливковое масло и тщательно перемешайте.
3. Хорошо смажьте каждый кусочек капусты масляной смесью и зааекайте в разогретую до 200 С духовке 20 минут.
4. Сыры натрите и нарежьте зелень. Через 20 минут на каждый кусочек капусты выложите сыр и зелень, запекайте еще 5 минут.
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