Как вкусно приготовить цветную капусту для ужина: делимся простым рецептом сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как вкусно запечь цветную капусту

Цветная капуста может бить основой для приготовления вкусных супов, пюре, а также ее можно готовить в панировке, а также жарить на сковороде и запекать в духовке с сыром. А еще ее можно добавлять в салаты, делать пироги и запеканки, котлеты

Как вкусно приготовить цветную капусту

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных стейков из цветной капусты, которые будут очень сытными. 

Рецепт стейков из цветной капусты
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Ингредиенты:

  • цветная капуста – 1 шт. 
  • чеснок – 2 зуб. 
  • копченая паприка – 1 ч. л. 
  • соль – 1 ч. л.
  • черный перец – 0,5 ч. л.
  • соль – 1 ч. л. 
  • оливковое масло – 4-5 ст. л.
  • пармезан –  30 г
  • моцарелла – 100 г
  • укроп

Способ приготовления:

1. Капусту тщательно помойте и нарежьте на стейки толщиной 1 см. Переложите капусту на пергамент.

Капуста для блюда

2. Чеснок натрите на терке, добавьте копченую паприку, перец, соль, оливковое масло и тщательно перемешайте.

Соус для приготовления блюда

3. Хорошо смажьте каждый кусочек капусты масляной смесью и зааекайте в разогретую до 200 С духовке 20 минут.

Приготовление капусты

4. Сыры натрите и нарежьте зелень. Через 20 минут на каждый кусочек капусты выложите сыр и зелень, запекайте еще 5 минут.

Готовое блюдо

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