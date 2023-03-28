Как вкусно приготовить тушенную капусту: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,8 т.
Тушенная капуста

Тушенная капуста является хоть и простым, но очень сытным и вкусным блюдом. Готовить ее можно с мясом, ребрами, черносливом, морковью, грибами. Для того, чтобы капуста была сочной, можно добавить томатную пасту, яблоки. 

Вкусная тушеная капуста в духовке

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной тушенной капусты с морковью, луком, которая получится очень мягкой ми сочной. 

Рецепт тушенной капусты
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Ингредиенты:

  • капуста – 1 шт. 
  • лук – 1 шт. 
  • морковь – 1 шт. 
  • вода – 150-200 мл
  • соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Капусту нарежьте, морковь натрите на терке, лук нарежьте полукольцами.

Как вкусно приготовить тушенную капусту 

2. На разогретую сковороду добавьте растительное масло и обжарьте лук до мягкости. 

Репчатый лук 

3. Добавьте натертую морковь, посолите, поперчите и обжарьте еще 5 минут на среднем огне.

Морковь и лук

4. Добавьте капусту, хорошо перемешайте и немного обжарьте, после добавьте воду и накройте крышкой, периодически перемешивайте и готовьте 15-20 минут.

Готовая тушенная капуста

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