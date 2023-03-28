Как вкусно приготовить тушенную капусту: делимся оригинальным рецептом
Тушенная капуста является хоть и простым, но очень сытным и вкусным блюдом. Готовить ее можно с мясом, ребрами, черносливом, морковью, грибами. Для того, чтобы капуста была сочной, можно добавить томатную пасту, яблоки.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной тушенной капусты с морковью, луком, которая получится очень мягкой ми сочной.
Ингредиенты:
- капуста – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- вода – 150-200 мл
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Капусту нарежьте, морковь натрите на терке, лук нарежьте полукольцами.
2. На разогретую сковороду добавьте растительное масло и обжарьте лук до мягкости.
3. Добавьте натертую морковь, посолите, поперчите и обжарьте еще 5 минут на среднем огне.
4. Добавьте капусту, хорошо перемешайте и немного обжарьте, после добавьте воду и накройте крышкой, периодически перемешивайте и готовьте 15-20 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: