Тушенная капуста является хоть и простым, но очень сытным и вкусным блюдом. Готовить ее можно с мясом, ребрами, черносливом, морковью, грибами. Для того, чтобы капуста была сочной, можно добавить томатную пасту, яблоки.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной тушенной капусты с морковью, луком, которая получится очень мягкой ми сочной.

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Ингредиенты:

капуста – 1 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

вода – 150-200 мл

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту нарежьте, морковь натрите на терке, лук нарежьте полукольцами.

2. На разогретую сковороду добавьте растительное масло и обжарьте лук до мягкости.

3. Добавьте натертую морковь, посолите, поперчите и обжарьте еще 5 минут на среднем огне.

4. Добавьте капусту, хорошо перемешайте и немного обжарьте, после добавьте воду и накройте крышкой, периодически перемешивайте и готовьте 15-20 минут.

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