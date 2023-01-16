Как вкусно приготовить тушеную капусту: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
6,5 т.
Рецепт тушеной капусты

Тушеная капуста – очень вкусное и простое блюдо, которое может стать идеальным дополнением к пюре, кашам, мясу. Для того, чтобы капуста была сочной, можно добавлять яблоки, а для яркого вкуса – чернослив.

Как вкусно приготовить тушеную капусту

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной тушеной капусты с морковью, луком, которая получится очень сочной и вкусной.

Рецепт тушеной капусты
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Ингредиенты:

  • капуста – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • вода – 150-200 мл
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту нарежьте мелко, можно ножом или нашинковать на специальной терке.

Сырая капуста

2. Морковь натрите на терке, лук нарежьте полукольцами.

Капуста с морковью

3. Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло и обжарьте лук до золотистости.

Растительное масло

4. После добавьте натертую морковь, посолите, поперчите, перемешайте и обжарьте еще 5 минут на среднем огне.

Приготовление капусты

5. После добавьте капусту, хорошо перемешайте и немного обжарьте. Добавьте воду и накройте крышкой, периодически перемешивайте и готовьте 15-20 минут.

Готовая капуста

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