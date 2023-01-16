Как вкусно приготовить тушеную капусту: делимся самым простым рецептом
Тушеная капуста – очень вкусное и простое блюдо, которое может стать идеальным дополнением к пюре, кашам, мясу. Для того, чтобы капуста была сочной, можно добавлять яблоки, а для яркого вкуса – чернослив.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной тушеной капусты с морковью, луком, которая получится очень сочной и вкусной.
Ингредиенты:
- капуста – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- вода – 150-200 мл
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Капусту нарежьте мелко, можно ножом или нашинковать на специальной терке.
2. Морковь натрите на терке, лук нарежьте полукольцами.
3. Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло и обжарьте лук до золотистости.
4. После добавьте натертую морковь, посолите, поперчите, перемешайте и обжарьте еще 5 минут на среднем огне.
5. После добавьте капусту, хорошо перемешайте и немного обжарьте. Добавьте воду и накройте крышкой, периодически перемешивайте и готовьте 15-20 минут.
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