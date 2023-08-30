Как вкусно приготовить тушеную капусту: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
Тушеная капуста

Тушеная капуста – очень бюджетное и вкусное блюдо, которое можно готовить с черносливом, мясом, овощи и специями. Для того, чтоб капуста была сочной, кулинары советуют добавлять томатную пасту или сметну.

Вкусная тушеная капуста

Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом тушеной капусты с томатной пастой и чесноком.

Рецепт тушеной капусты
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Ингредиенты:

  • капуста (маленькая головка)
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • чили – по вкусу
  • чеснок – 1 зуб.
  • томатная паста – 2 ст. л.
  • сметана – 1 ст. л.
  • куриный бульон/вода – 150 м
  • соль, перец, лавровый лист, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелко капусту. Лук кубиком, морковь натрите на терку.

Капуста, лук и морковь

2. Обжарьте лук и морковь на растительном масле 1-2 минуты, затем добавьте чеснок и чили.

Соус для капусты

3. Добавьте капусту, накройте крышкой и тушите минут 10. После добавьте сметану, томатную пасту, бульон, специи, перемешайте. Периодически помешивая тушите до мягкости капусты.

Готовая капуста

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