Тушеная капуста – очень бюджетное и вкусное блюдо, которое можно готовить с черносливом, мясом, овощи и специями. Для того, чтоб капуста была сочной, кулинары советуют добавлять томатную пасту или сметну.

Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом тушеной капусты с томатной пастой и чесноком.

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Ингредиенты:

капуста (маленькая головка)

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чили – по вкусу

чеснок – 1 зуб.

томатная паста – 2 ст. л.

сметана – 1 ст. л.

куриный бульон/вода – 150 м

соль, перец, лавровый лист, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелко капусту. Лук кубиком, морковь натрите на терку.

2. Обжарьте лук и морковь на растительном масле 1-2 минуты, затем добавьте чеснок и чили.

3. Добавьте капусту, накройте крышкой и тушите минут 10. После добавьте сметану, томатную пасту, бульон, специи, перемешайте. Периодически помешивая тушите до мягкости капусты.

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