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Как вкусно приготовить тушеную капусту: делимся самым простым рецептом
Тушеная капуста – очень бюджетное и вкусное блюдо, которое можно готовить с черносливом, мясом, овощи и специями. Для того, чтоб капуста была сочной, кулинары советуют добавлять томатную пасту или сметну.
Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом тушеной капусты с томатной пастой и чесноком.
Ингредиенты:
- капуста (маленькая головка)
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чили – по вкусу
- чеснок – 1 зуб.
- томатная паста – 2 ст. л.
- сметана – 1 ст. л.
- куриный бульон/вода – 150 м
- соль, перец, лавровый лист, зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелко капусту. Лук кубиком, морковь натрите на терку.
2. Обжарьте лук и морковь на растительном масле 1-2 минуты, затем добавьте чеснок и чили.
3. Добавьте капусту, накройте крышкой и тушите минут 10. После добавьте сметану, томатную пасту, бульон, специи, перемешайте. Периодически помешивая тушите до мягкости капусты.
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