Как вкусно приготовить тушеную капусту: добавьте всего 2 ингредиента для оригинального вкуса
Тушеная капуста может быть как самостоятельным блюдом, так и дополнением к пюре, кашам и макаронам. Чтобы она была сочной, кулинары советуют добавлять свежее порезанное яблоко или томатный соус.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram вкусной тушеной капусты с куриным филе и шампиньонами.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- грибы – 500 г
- капуста – 1 шт.
- квашеная капуста – 600 г
- томатная паста – 3 ст. л.
- чеснок – 3 зуб.
- соль, перец, специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте кубиками, и тушите 5-7 минут.
2. Грибы нарежьте кубиками и переложите в кастрюлю (где тушили курицу), обжарьте 10-15 минут.
3. Капусту мелко нарежьте и добавьте к грибам, посолите и поперчите, тушите 10-15 минут.
4. Соус: в воду добавьте томатную пасту, чеснок и специи, тщательно перемешайте, добавьте в кастрюлю и тушите еще 5 минут. Туда добавьте курицу и квашеную капусту, перемешайте и тушите еще 20 минут.
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