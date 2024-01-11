Как вкусно приготовить тушеную капусту

Тушеная капуста может быть как самостоятельным блюдом, так и дополнением к пюре, кашам и макаронам. Чтобы она была сочной, кулинары советуют добавлять свежее порезанное яблоко или томатный соус.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram вкусной тушеной капусты с куриным филе и шампиньонами.

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Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

грибы – 500 г

капуста – 1 шт.

квашеная капуста – 600 г

томатная паста – 3 ст. л.

чеснок – 3 зуб.

соль, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте кубиками, и тушите 5-7 минут.

2. Грибы нарежьте кубиками и переложите в кастрюлю (где тушили курицу), обжарьте 10-15 минут.

3. Капусту мелко нарежьте и добавьте к грибам, посолите и поперчите, тушите 10-15 минут.

4. Соус: в воду добавьте томатную пасту, чеснок и специи, тщательно перемешайте, добавьте в кастрюлю и тушите еще 5 минут. Туда добавьте курицу и квашеную капусту, перемешайте и тушите еще 20 минут.

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