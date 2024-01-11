Как вкусно приготовить тушеную капусту: добавьте всего 2 ингредиента для оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт капусты

Тушеная капуста может быть как самостоятельным блюдом, так и дополнением к пюре, кашам и макаронам. Чтобы она была сочной, кулинары советуют добавлять свежее порезанное яблоко или томатный соус. 

Как вкусно приготовить тушеную капусту

Кулинар Ирина поделилась в Instagram вкусной тушеной капусты с куриным филе и шампиньонами. 

Рецепт капусты
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Ингредиенты: 

  • куриное филе – 2 шт. 
  • грибы – 500 г
  • капуста – 1 шт. 
  • квашеная капуста – 600 г
  • томатная паста –  3 ст. л. 
  • чеснок – 3 зуб. 
  • соль, перец, специи – по вкусу 

Способ приготовления: 

1. Куриное филе нарежьте кубиками, и тушите 5-7 минут. 

Как вкусно приготовить капусту

2. Грибы нарежьте кубиками и переложите в кастрюлю (где тушили курицу), обжарьте 10-15 минут. 

3. Капусту мелко нарежьте и добавьте к грибам, посолите и поперчите, тушите 10-15 минут.

Соус для блюда

4. Соус: в воду добавьте томатную пасту, чеснок и специи, тщательно перемешайте, добавьте в кастрюлю и тушите еще 5 минут. Туда добавьте курицу и квашеную капусту,  перемешайте и тушите еще 20 минут. 

Готовая капуста

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