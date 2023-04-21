Тушеная капуста – очень вкусное и простое блюдо, которое может стать идеальным дополнением к пюре, кашам, мясу и даже макаронам. Готовить ее можно по-разному: с мясом и без, грибами, рисом, добавлять яблоки и даже чернослив.

Фудблогер Лилия с ником lileklilek2 на своей странице в Instagram поделилась рецептом тушеной капусты с сосисками-шпикачками, которые можно добавить непосредственно в процессе тушения или при подаче.

Ингредиенты:

капуста

лук

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морковь

грибы (по желанию)

томатный сок

соль, перец, лавровые листья

сосиски

Способ приготовления:

1. Лук измельчить, морковь натереть на терке. Поджарить все до мягкости и золотистого цвета. По желанию добавить грибы.

2. Нашинковать и добавить капусту, тушить, пока немного уменьшится в объеме.

3. Добавить томатный сок. Тушить до испарения сока.

4. В конце добавить соль, перец и лавровые листья.

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