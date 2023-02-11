Как вкусно приготовить тушеную капусту: самый вкусный рецепт
Тушеная капуста – очень вкусное и простое блюдо, которое может стать идеальным дополнением к пюре, кашам, мясу и даже макаронам. Готовить его можно по-разному: с мясом и без, грибами, рисом, добавлять яблоки и даже чернослив.
Фудблогер Татьяна Перчик (tanya.perchik) на своей странице в Instagram опубликовала рецепт тушеной капусты с мясом и грецкими орехами.
Ингредиенты:
- белокочанная капуста – 600 г
- филе курицы – 300 г
- грецкие орехи – 50 г
- лук белый – 1шт
- соль/перец
- консервированные томаты в банке – 400 г\натуральная томатная паста – 50 г + вода (соотношение 1:2)
- оливковое масло – 20 г
Способ приготовления:
1. Капусту нашинковать. Добавить соль, перец и размять руками.
2. Лук нарезать полукольцами и тушить на сковороде 1 минуту.
3. Добавить к луку капусту. При необходимости можно налить воду. Тушить под крышкой 10 минут.
4. Нарезать и добавить мясо, посолить и поперчить.
5. Одновременно добавить томатную пасту. Перемешать и тушить 20 минут.
6. Орехи раздельно поджарить на сковороде. Добавить их в конце приготовления.
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