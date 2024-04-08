Как вкусно приготовить тушеную капусту для ужина: добавьте свинину и томатную пасту
Тушеную капусту можно готовить с овощами, томатной пастой, чесноком, а также мясом и даже ребрышками, колбасками, сосисками, овощами, грибами и фаршем. Чтобы капуста была сочной, можно добавить кислые яблоки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной тушеной капусты с мясом, томатным соусом и специями.
Ингредиенты:
- 1 капуста
- 1 морковка
- 1 луковица
- 300-400 гр свинины
- 2 ст. л. томатного соуса
- любимые специи
- зелень
- вода
Способ приготовления:
1. Мясо обжарьте 2-3 минуты на сильном огне.
2. После туда же добавьте нарезанный лук, натертую морковь и нарезанную капусту, перемешайте и добавьте специи и томатную пасту.
3. Готовьте еще несколько минут, после чего добавьте воду. Вода должна наполовину покрывать капусту.
4. Тушите 30 минут до готовности и подавайте с пюре, кашами, макаронами и просто со свежими овощами!
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