Как вкусно приготовить тушеную капусту для ужина: добавьте свинину и томатную пасту

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно приготовить тушеную капусту для ужина: добавьте свинину и томатную пасту

Тушеную капусту можно готовить с овощами, томатной пастой, чесноком, а также мясом и даже ребрышками, колбасками, сосисками, овощами, грибами и фаршем. Чтобы капуста была сочной, можно добавить кислые яблоки. 

Как и с чем приготовить тушеную капусту

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной тушеной капусты с мясом, томатным соусом и специями. 

Рецепт капусты с мясом
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Ингредиенты: 

  • 1 капуста
  • 1 морковка
  • 1 луковица
  • 300-400 гр свинины
  • 2 ст. л. томатного соуса
  • любимые специи
  • зелень
  • вода

Способ приготовления: 

1. Мясо обжарьте 2-3 минуты на сильном огне.

Жареное мясо

2. После туда же добавьте нарезанный лук, натертую морковь и нарезанную капусту, перемешайте и добавьте специи и томатную пасту.

Капуста с томатным соусом

3. Готовьте еще несколько минут, после чего добавьте воду. Вода должна наполовину покрывать капусту.

Капуста с мясом

4. Тушите 30 минут до готовности и подавайте с пюре, кашами, макаронами и просто со свежими овощами!

Готовое блюдо

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