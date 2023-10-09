Тыквенная каша – это одно из лучших осенних блюд из тыквы. Ее можно варить на воде или молоке, дополнять крупами – пшеном или рисом, а также сухофруктами или свежими фруктами. В то же время готовить блюдо можно как в кастрюле, так и в мультиварке.

В одном из кулинарных блогов (zefirok_recipes) в Instagram был опубликован рецепт тыквенной каши с пшеном в мультиварке.

Ингредиенты:

пшено – 200 г

вода – 250 мл

молоко – 500 мл

тыква – 500 г

сахар – 2 ст. л.

масло сливочное – 25 г

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клюква, курага, изюм

соль

корица

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить пшено, а именно залить его горячей водой и оставить на 5 минут. После этого промыть крупу холодной водой до прозрачности. Это необходимо для того, чтобы избежать горечи в готовом блюде.

2. Далее нужно очистить тыкву от кожуры и семян, порезать ее кубиками. Сложить в чашу мультиварки, смазанную маслом.

3. Добавить к тыкве пшено, залить водой и молоком, насыпать сахар и соль. Включить программу приготовления молочной каши, к примеру, "Рис". Варить кашу 20 минут.

4. К готовой каше добавить помытые сухофрукты, корицу, сливочное масло. Приятного аппетита!

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