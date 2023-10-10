Как вкусно приготовить тыквенный суп-пюре: добавьте всего один ингредиент

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
288
Как вкусно приготовить тыквенный суп-пюре: добавьте всего один ингредиент

Тыквенный крем-суп – это вкусное осеннее блюдо. В то же время, каждая хозяйка готовит его по-разному: с молоком, сливками или без них, картофелем, крупами, дополняют цитрусовым или сыром для яркого вкуса.

Фудблогер Оксана с ником ksu_foodbloger на своей странице в Instagram поделилась рецептом тыквенного крема-супа с плавленым сыром.

Тыквенный крем-суп с плавленым сыром

Ингредиенты:

  • тыква – 300 г
  • картофель – 2 шт
  • морковь – 1 шт
  • лук – 1 шт
  • хмели-сунели, молотый перец, соль
Видео дня
  • сливочное масло – 20 г
  • сливки – 100 мл
  • плавленый сыр – 100 г
  • гренки
  • смесь из семян в салаты
  • вода – 300 мл

Способ приготовления:

1. В кастрюле растопить сливочное масло. Нарезать и добавить лук, соль и специи. Перемешать и жарить 5 минут.

Что приготовить из тыквы

2. Тем временем почистить тыкву и порезать ее кубиками, также порезать картофель и морковь. Добавить к луку. Залить все водой, накрыть крышкой и готовить 20 минут.

3. На этом этапе добавить сливки и плавленый сыр, взбить все погружным блендером.

Тыквенный суп-пюре

4. Готовый суп подавать с гренками и семечками. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты