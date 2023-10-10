Тыквенный крем-суп – это вкусное осеннее блюдо. В то же время, каждая хозяйка готовит его по-разному: с молоком, сливками или без них, картофелем, крупами, дополняют цитрусовым или сыром для яркого вкуса.

Фудблогер Оксана с ником ksu_foodbloger на своей странице в Instagram поделилась рецептом тыквенного крема-супа с плавленым сыром.

Ингредиенты:

тыква – 300 г

картофель – 2 шт

морковь – 1 шт

лук – 1 шт

хмели-сунели, молотый перец, соль

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сливочное масло – 20 г

сливки – 100 мл

плавленый сыр – 100 г

гренки

смесь из семян в салаты

вода – 300 мл

Способ приготовления:

1. В кастрюле растопить сливочное масло. Нарезать и добавить лук, соль и специи. Перемешать и жарить 5 минут.

2. Тем временем почистить тыкву и порезать ее кубиками, также порезать картофель и морковь. Добавить к луку. Залить все водой, накрыть крышкой и готовить 20 минут.

3. На этом этапе добавить сливки и плавленый сыр, взбить все погружным блендером.

4. Готовый суп подавать с гренками и семечками. Приятного аппетита!

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