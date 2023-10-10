Как вкусно приготовить тыквенный суп-пюре: добавьте всего один ингредиент
Тыквенный крем-суп – это вкусное осеннее блюдо. В то же время, каждая хозяйка готовит его по-разному: с молоком, сливками или без них, картофелем, крупами, дополняют цитрусовым или сыром для яркого вкуса.
Фудблогер Оксана с ником ksu_foodbloger на своей странице в Instagram поделилась рецептом тыквенного крема-супа с плавленым сыром.
Ингредиенты:
- тыква – 300 г
- картофель – 2 шт
- морковь – 1 шт
- лук – 1 шт
- хмели-сунели, молотый перец, соль
- сливочное масло – 20 г
- сливки – 100 мл
- плавленый сыр – 100 г
- гренки
- смесь из семян в салаты
- вода – 300 мл
Способ приготовления:
1. В кастрюле растопить сливочное масло. Нарезать и добавить лук, соль и специи. Перемешать и жарить 5 минут.
2. Тем временем почистить тыкву и порезать ее кубиками, также порезать картофель и морковь. Добавить к луку. Залить все водой, накрыть крышкой и готовить 20 минут.
3. На этом этапе добавить сливки и плавленый сыр, взбить все погружным блендером.
4. Готовый суп подавать с гренками и семечками. Приятного аппетита!
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