Как вкусно приготовить тыкву: понравится даже детям
С осенью приходит сезон сочных тыкв. Такие плоды следует обязательно добавить в рацион, ведь они очень полезные. А для того, чтобы сохранились все необходимые компоненты, лучше всего продукт запекать.
Идея приготовления запеченной тыквы опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. В таком виде плод обладает приятным сладким вкусом и ароматом, поэтому понравится и детям и взрослым.
Ингредиенты:
- 1 небольшая тыква
- несколько ядер грецкого ореха
- 1/2 ч.л. приправы розмарин
- оливковое или подсолнечное масло
- соль/перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Тыкву разрезаем.
2. Чистим от семян.
3. Нарезаем на кусочки.
4. Ставим в форму для запекания застеленную пергаментом.
5. Поливаем маслом.
6. Солим, перчим, посыпаем розмарином и добавляем грецкий орех.
7. Запекаем при температуре 180 градусов 15 минут в конвекции, далее еще 10-15 минут под грилем. Даем остыть несколько минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: