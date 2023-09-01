С осенью приходит сезон сочных тыкв. Такие плоды следует обязательно добавить в рацион, ведь они очень полезные. А для того, чтобы сохранились все необходимые компоненты, лучше всего продукт запекать.

Идея приготовления запеченной тыквы опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. В таком виде плод обладает приятным сладким вкусом и ароматом, поэтому понравится и детям и взрослым.

Ингредиенты:

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1 небольшая тыква

несколько ядер грецкого ореха

1/2 ч.л. приправы розмарин

оливковое или подсолнечное масло

соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тыкву разрезаем.

2. Чистим от семян.

3. Нарезаем на кусочки.

4. Ставим в форму для запекания застеленную пергаментом.

5. Поливаем маслом.

6. Солим, перчим, посыпаем розмарином и добавляем грецкий орех.

7. Запекаем при температуре 180 градусов 15 минут в конвекции, далее еще 10-15 минут под грилем. Даем остыть несколько минут.

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