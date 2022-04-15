Как вкусно приготовить ячменную крупу с овощами и тунцом: рецепт
У многих ячменная крупа вызывает неприятные ассоциации еще из детского сада или лагеря. Но такую ситуацию можно с легкостью исправить, зная, с чем удачно соединить такой продукт. К примеру, из ячменной крупы довольно часто готовят диетические котлеты, или просто отваривают с овощами и тунцом. В любом случае получается достаточно сытно и бюджетно.
Фудблогер Ульяна (uliana.blog_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом ячменной каши овощами и тунцом.
Ингредиенты:
лук – 1 шт
чеснок – 4 зубчика
морковь – 1 шт
ячменная крупа – 200 г
тунец в масле – 1 б
кукуруза консервированная – 1 б
приправа овощная – 1 ст. л.
зелень
Способ приготовления:
1. Измельчить лук и чеснок. Обжарить.
2. Натереть морковь на терке. Добавить к луку. Жарить еще 10 минут.
3. Предварительно отварить крупу до готовности.
4. Добавить к овощам кашу, кукурузу и тунец. Перемешать.
5. Тушить на слабом огне 10 минут.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как из ячменной крупы приготовить котлеты.