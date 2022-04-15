У многих ячменная крупа вызывает неприятные ассоциации еще из детского сада или лагеря. Но такую ситуацию можно с легкостью исправить, зная, с чем удачно соединить такой продукт. К примеру, из ячменной крупы довольно часто готовят диетические котлеты, или просто отваривают с овощами и тунцом. В любом случае получается достаточно сытно и бюджетно.

Фудблогер Ульяна (uliana.blog_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом ячменной каши овощами и тунцом.

Ингредиенты:

лук – 1 шт

чеснок – 4 зубчика

морковь – 1 шт

ячменная крупа – 200 г

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тунец в масле – 1 б

кукуруза консервированная – 1 б

приправа овощная – 1 ст. л.

зелень

Способ приготовления:

1. Измельчить лук и чеснок. Обжарить.

2. Натереть морковь на терке. Добавить к луку. Жарить еще 10 минут.

3. Предварительно отварить крупу до готовности.

4. Добавить к овощам кашу, кукурузу и тунец. Перемешать.

5. Тушить на слабом огне 10 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как из ячменной крупы приготовить котлеты.