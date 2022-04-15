Как вкусно приготовить ячменную крупу с овощами и тунцом: рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
365
Как вкусно приготовить ячменную крупу с овощами и тунцом: рецепт

У многих ячменная крупа вызывает неприятные ассоциации еще из детского сада или лагеря. Но такую ситуацию можно с легкостью исправить, зная, с чем удачно соединить такой продукт. К примеру, из ячменной крупы довольно часто готовят диетические котлеты, или просто отваривают с овощами и тунцом. В любом случае получается достаточно сытно и бюджетно.

Фудблогер Ульяна (uliana.blog_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом ячменной каши овощами и тунцом.

Рецепт ячменной каши овощами и тунцом

Ингредиенты:

  • лук – 1 шт

  • чеснок – 4 зубчика

  • морковь – 1 шт

  • ячменная крупа – 200 г

Как вкусно приготовить ячменную кашу
Видео дня

  • тунец в масле – 1 б

  • кукуруза консервированная – 1 б

  • приправа овощная – 1 ст. л.

  • зелень

Способ приготовления:

1. Измельчить лук и чеснок. Обжарить.

Овощи для блюда

2. Натереть морковь на терке. Добавить к луку. Жарить еще 10 минут.

3. Предварительно отварить крупу до готовности.

Ячменная каша с тунцем

4. Добавить к овощам кашу, кукурузу и тунец. Перемешать.

5. Тушить на слабом огне 10 минут.

Как правильно сварить ячменную кашу

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как из ячменной крупы приготовить котлеты.

Сейчас мы готовим

Все рецепты