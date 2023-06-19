Яйца – это сытный, вкусный и к тому же полезный вариант завтрака. Их можно варить, жарить и даже запекать, дополняя овощами, сыром, зеленью и любимыми пикантными специями.

Фудблогер Виктория Томенко (viktoriya.tomenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченных яиц в духовке с овощами и сыром.

Ингредиенты:

яйца

помидоры

синий лук

сладкий перец

лук порей

твердый сыр

Способ приготовления:

Видео дня

1. Сначала подготовить все овощи: порезать помидоры четвертинками, измельчить синий лук, лук порей порезать кольцами, порезать кубиками перец и сыр.

2. В форму для запекания налить растительное масло. Далее положить помидоры, разбить яйца, добавить лук, перец, лук порей и сыр.

3. Запекать в духовке при 180 градусах примерно 15 минут. Сыр должен растаять. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: