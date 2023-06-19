Как вкусно приготовить яйца на завтрак: делимся оригинальным рецептом

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Как вкусно приготовить яйца на завтрак: делимся оригинальным рецептом

Яйца – это сытный, вкусный и к тому же полезный вариант завтрака. Их можно варить, жарить и даже запекать, дополняя овощами, сыром, зеленью и любимыми пикантными специями.

Фудблогер Виктория Томенко (viktoriya.tomenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченных яиц в духовке с овощами и сыром.

Рецепт блюда из яиц, овощей и сыра на завтрак

Ингредиенты:

  • яйца
  • помидоры
  • синий лук
  • сладкий перец
  • лук порей
  • твердый сыр

Способ приготовления:

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1. Сначала подготовить все овощи: порезать помидоры четвертинками, измельчить синий лук, лук порей порезать кольцами, порезать кубиками перец и сыр.

Что приготовить из яиц на завтрак

2. В форму для запекания налить растительное масло. Далее положить помидоры, разбить яйца, добавить лук, перец, лук порей и сыр.

Запеченные яйца в духовке

3. Запекать в духовке при 180 градусах примерно 15 минут. Сыр должен растаять. Приятного аппетита!

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