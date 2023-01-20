Как вкусно приготовить запеченный картофель для обеда: простой рецепт
Картофель – очень бюджетный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления супов, салатов, пюре. Еще из него получается очень вкусное пюре, тушенный, жареный и запеченный картофель.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной, запеченного картофеля с соусом из соленых огурцов со сметаной.
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Ингредиенты:
- Картофель – 8 шт.
- Масло – 1,5 ст. л.
- Паприка – 1 ч. л.
- Соль – 1 ч. л.
Для соуса:
- Корнишоны – 30г
- Чеснок – 2 зуб.
- Соевый соус – 1 ст. л.
- Сметана – 5 ст. л.
Способ приготовления:
1. Картофель отварите в кожуре, в подсоленной воде около 20-25 минут.
2. Противень застелите пергаментом, выложите картофель и раздавите чашкой, чтобы она она была плоской.
3. Соус: смешайте масло с солью и паприкой, смажьте сверху картофель и запекайте картофель 25-30 минут при 220 С в духовке.
4. Для соуса: мелко нарежьте корнишоны, чеснок, сметану и соевый соус, перемешайте.