Картофель – очень бюджетный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления супов, салатов, пюре. Еще из него получается очень вкусное пюре, тушенный, жареный и запеченный картофель.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной, запеченного картофеля с соусом из соленых огурцов со сметаной.

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Ингредиенты:

Картофель – 8 шт.

Масло – 1,5 ст. л.

Паприка – 1 ч. л.

Соль – 1 ч. л.

Для соуса:

Корнишоны – 30г

Чеснок – 2 зуб.

Соевый соус – 1 ст. л.

Сметана – 5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Картофель отварите в кожуре, в подсоленной воде около 20-25 минут.

2. Противень застелите пергаментом, выложите картофель и раздавите чашкой, чтобы она она была плоской.

3. Соус: смешайте масло с солью и паприкой, смажьте сверху картофель и запекайте картофель 25-30 минут при 220 С в духовке.

4. Для соуса: мелко нарежьте корнишоны, чеснок, сметану и соевый соус, перемешайте.