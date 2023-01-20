Как вкусно приготовить запеченный картофель для обеда: простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно приготовить запеченный картофель для обеда: простой рецепт

Картофель – очень бюджетный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления супов, салатов, пюре. Еще из него получается очень вкусное пюре, тушенный, жареный и запеченный картофель. 

Картофель с корочкой

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной, запеченного картофеля с соусом из соленых огурцов со сметаной. 

Рецепт картофеля
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Ингредиенты:

  • Картофель – 8 шт. 
  • Масло – 1,5 ст. л.
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Соль – 1 ч. л.

Для соуса:

  • Корнишоны – 30г
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Соевый соус – 1 ст. л. 
  • Сметана –  5 ст. л. 

Способ приготовления:

1. Картофель отварите в кожуре, в подсоленной воде около 20-25 минут.

Отварной картофель

2. Противень застелите пергаментом, выложите картофель и раздавите чашкой, чтобы она она была плоской.

Как приготовить вкусный запеченный картофель

3. Соус: смешайте масло с солью и паприкой, смажьте сверху картофель и запекайте картофель 25-30 минут при 220 С в духовке. 

Соленые огурцы для соуса

4. Для соуса: мелко нарежьте корнишоны, чеснок, сметану и соевый соус, перемешайте. 

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