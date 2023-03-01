Как вкусно сварить кофе, чтобы он не горчил: добавьте всего три ингредиента
Даже привычный кофе можно приготовить очень вкусно. Достаточно добавить в любимый напиток некоторые банальные ингредиенты, которые точно найдутся на кухне. Причем подойдут они как для растворимого, так и для заварного кофе.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась очень вкусным рецептом приготовления кофе, в который советует добавить всего три простых ингредиента: халву, черный шоколад и сгущенку.
Ингредиенты:
- кофе – 130 мл
- халва – 30 г
- черный шоколад – 10 г
- сгущенка – 2 ст. л.
- горячая вода – 70 мл
Способ приготовления:
1. Для начала нужно сварить кофе привычным для вас способом без добавления каких-либо специй и сахара.
2. Отдельно смешать халву, шоколад, сгущенку и горячую воду. Взбить все блендером до однородности.
3. Получившуюся массу добавить к горячему кофе. Перемешать.
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