Как вкусно сварить кофе, чтобы он не горчил: добавьте всего три ингредиента

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно сварить кофе, чтобы он не горчил: добавьте всего три ингредиента

Даже привычный кофе можно приготовить очень вкусно. Достаточно добавить в любимый напиток некоторые банальные ингредиенты, которые точно найдутся на кухне. Причем подойдут они как для растворимого, так и для заварного кофе.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась очень вкусным рецептом приготовления кофе, в который советует добавить всего три простых ингредиента: халву, черный шоколад и сгущенку.

Как вкусно приготовить кофе и что можно добавить в напиток
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Ингредиенты:

  • кофе – 130 мл
  • халва – 30 г
  • черный шоколад – 10 г
  • сгущенка – 2 ст. л.
  • горячая вода – 70 мл

Способ приготовления:

1. Для начала нужно сварить кофе привычным для вас способом без добавления каких-либо специй и сахара.

Что добавить к кофе для насыщенного вкуса

2. Отдельно смешать халву, шоколад, сгущенку и горячую воду. Взбить все блендером до однородности.

Кофе с шоколадом, халвой и сгущенкой

3. Получившуюся массу добавить к горячему кофе. Перемешать.

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