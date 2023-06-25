Несмотря на то, что молодой картофель можно вкусно запекать и жарить, но лучшим вариантом будет его отварить. Так он сохранит в себе больше пользы и питательных веществ. К тому же в таком случае картошку вкусно дополнить маслом, зеленью или соусом.

В одном из кулинарных блогов (vistovvska_cooking) в Instagram был опубликован рецепт вареного картофеля в сметанном соусе с чесноком и зеленью.

Ингредиенты:

картофель молодой

лук

сметана 20%

чеснок, укроп, соль

Способ приготовления:

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1. Почистить (хотя можно хорошо помыть картофель от загрязнений) и отварить молодой картофель в кипящей воде до готовности.

2. Между тем измельчить лук и обжарить его до золотистости.

3. Добавить в лук сметану и соль, перемешать.

4. Отварной картофель процедить от лишней жидкости и добавить зажарку. Выжать чеснок через пресс и добавить измельченный укроп. Тщательно перемешать все. Приятного аппетита!

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