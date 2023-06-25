Как вкусно сварить молодой картофель: делимся лучшим рецептом для обеда
Несмотря на то, что молодой картофель можно вкусно запекать и жарить, но лучшим вариантом будет его отварить. Так он сохранит в себе больше пользы и питательных веществ. К тому же в таком случае картошку вкусно дополнить маслом, зеленью или соусом.
В одном из кулинарных блогов (vistovvska_cooking) в Instagram был опубликован рецепт вареного картофеля в сметанном соусе с чесноком и зеленью.
Ингредиенты:
- картофель молодой
- лук
- сметана 20%
- чеснок, укроп, соль
Способ приготовления:
1. Почистить (хотя можно хорошо помыть картофель от загрязнений) и отварить молодой картофель в кипящей воде до готовности.
2. Между тем измельчить лук и обжарить его до золотистости.
3. Добавить в лук сметану и соль, перемешать.
4. Отварной картофель процедить от лишней жидкости и добавить зажарку. Выжать чеснок через пресс и добавить измельченный укроп. Тщательно перемешать все. Приятного аппетита!
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