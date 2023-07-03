Как вкусно законсервировать баклажаны на зиму: идея простого салата
Самая удачная идея заготовки баклажанов на зиму – это приготовить из них салат. Такое блюдо может стать отличным гарниром к мясу или каше. Также, его можно использовать как намазку на хлеб.
Идея приготовления салата из баклажанов на зиму опубликована на странице фудблогера Людмилы Иванченко (liuka_sunshine) в Instagram. В составе много других сезонных овощей, которые прекрасно сочетаются с баклажанами.
Ингредиенты:
- 2 кг баклажанов
- 3 кг томатов
- 1,5 кг болгарского перца
- 2 стручка жгучего перца
- 4 головки чеснока
- 2 ст.л. соли (с горкой)
- 250 мл растительного масла
- 200 г сахара
- 200 мл уксуса 9%
Способ приготовления:
1. Сладкий перец почистить от семян и нарежьте соломкой.
2. Стручки острого перца очистите от семян.
3. Измельчить чеснок и острый перец в блендере.
4. Помидоры измельчите на мясорубке или блендере.
5. Помидорную массу вылейте в емкость, в которой будете варить салат. К помидорам добавьте соль, сахар. Когда помидоры закипят, добавьте баклажаны и влейте масло.
6. Хорошо перемешайте.
7. Когда баклажаны закипели – добавьте сладкий перец и снова доведите до кипения.
8. Варите 35-45 минут, чтобы баклажаны стали мягкими. Пока салат варится – простерилизуйте банки и крышки.
9. За 5 минут до готовности баклажанов добавьте чеснок и острый перец. В конце приготовления влейте уксус и дайте закипеть.
10. Кипящий салат раскладывайте по стерильным банкам. В это время салат должен стоять на плите и медленно кипеть.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: