Самая удачная идея заготовки баклажанов на зиму – это приготовить из них салат. Такое блюдо может стать отличным гарниром к мясу или каше. Также, его можно использовать как намазку на хлеб.

Идея приготовления салата из баклажанов на зиму опубликована на странице фудблогера Людмилы Иванченко (liuka_sunshine) в Instagram. В составе много других сезонных овощей, которые прекрасно сочетаются с баклажанами.

Ингредиенты:

Видео дня

2 кг баклажанов

3 кг томатов

1,5 кг болгарского перца

2 стручка жгучего перца

4 головки чеснока

2 ст.л. соли (с горкой)

250 мл растительного масла

200 г сахара

200 мл уксуса 9%

Способ приготовления:

1. Сладкий перец почистить от семян и нарежьте соломкой.

2. Стручки острого перца очистите от семян.

3. Измельчить чеснок и острый перец в блендере.

4. Помидоры измельчите на мясорубке или блендере.

5. Помидорную массу вылейте в емкость, в которой будете варить салат. К помидорам добавьте соль, сахар. Когда помидоры закипят, добавьте баклажаны и влейте масло.

6. Хорошо перемешайте.

7. Когда баклажаны закипели – добавьте сладкий перец и снова доведите до кипения.

8. Варите 35-45 минут, чтобы баклажаны стали мягкими. Пока салат варится – простерилизуйте банки и крышки.

9. За 5 минут до готовности баклажанов добавьте чеснок и острый перец. В конце приготовления влейте уксус и дайте закипеть.

10. Кипящий салат раскладывайте по стерильным банкам. В это время салат должен стоять на плите и медленно кипеть.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: