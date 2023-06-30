Сезонные кабачки – это отличная основа для вкусной закуски на зиму. Следует добавить и другие овощи. Все нужно просто протушить и положить в банки. Затем можно есть с картофелем, кашей или как салат.

Идея приготовления закуски из кабачков на зиму опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Прекрасно хранится в холодном помещении.

Ингредиенты:

2 кг кабачков

1 сладкий перец (желательно красный)

Видео дня

1 яблоко

1 луковица

1-2 перчика чили

1 морковь

1 головка чеснока

70 г томатной пасты

200 г сахара

100 г уксуса 9%

50 г соли

Способ приготовления:

1. Лучше всего подходят молодые кабачки без косточек. Их нужно нарезать длинными брусочками.

2. Остальные компоненты пропустить через мясорубку.

3. Сложить их в кастрюлю.

4. Добавить соль, сахар, томатную пасту, уксус.

5. Довести до кипения.

6. Всыпать кабачки в кастрюлю, перемешать.

7. Сначала жидкости будет мало, но затем кабачки начнут отдавать влагу.

8. После закипания варить час на среднем огне.

9. Готовый салат разлили в стерильные банки, герметично закрыть.

10. Перевернуть и закутать в одеяло до полного остывания.

11. Из одной порции выходит 5 баночек по 0,5 л.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: