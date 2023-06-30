Как вкусно законсервировать кабачки на зиму: с яблоком и красным перцем

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
486
Как вкусно законсервировать кабачки на зиму: с яблоком и красным перцем

Сезонные кабачки – это отличная основа для вкусной закуски на зиму. Следует добавить и другие овощи. Все нужно просто протушить и положить в банки. Затем можно есть с картофелем, кашей или как салат.

Идея приготовления закуски из кабачков на зиму опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Прекрасно хранится в холодном помещении.

Как вкусно законсервировать кабачки на зиму: с яблоком и красным перцем

Ингредиенты:

  • 2 кг кабачков
  • 1 сладкий перец (желательно красный)
Видео дня
  • 1 яблоко
  • 1 луковица
  • 1-2 перчика чили
  • 1 морковь
  • 1 головка чеснока
  • 70 г томатной пасты
  • 200 г сахара
  • 100 г уксуса 9%
  • 50 г соли

Способ приготовления:

Как вкусно законсервировать кабачки на зиму: с яблоком и красным перцем

1. Лучше всего подходят молодые кабачки без косточек. Их нужно нарезать длинными брусочками.

2. Остальные компоненты пропустить через мясорубку.

Как вкусно законсервировать кабачки на зиму: с яблоком и красным перцем

3. Сложить их в кастрюлю.

4. Добавить соль, сахар, томатную пасту, уксус.

5. Довести до кипения.

Как вкусно законсервировать кабачки на зиму: с яблоком и красным перцем

6. Всыпать кабачки в кастрюлю, перемешать.

7. Сначала жидкости будет мало, но затем кабачки начнут отдавать влагу.

8. После закипания варить час на среднем огне.

Как вкусно законсервировать кабачки на зиму: с яблоком и красным перцем

9. Готовый салат разлили в стерильные банки, герметично закрыть.

10. Перевернуть и закутать в одеяло до полного остывания.

11. Из одной порции выходит 5 баночек по 0,5 л.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты