Как вкусно законсервировать кабачки на зиму: с яблоком и красным перцем
Сезонные кабачки – это отличная основа для вкусной закуски на зиму. Следует добавить и другие овощи. Все нужно просто протушить и положить в банки. Затем можно есть с картофелем, кашей или как салат.
Идея приготовления закуски из кабачков на зиму опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Прекрасно хранится в холодном помещении.
Ингредиенты:
- 2 кг кабачков
- 1 сладкий перец (желательно красный)
- 1 яблоко
- 1 луковица
- 1-2 перчика чили
- 1 морковь
- 1 головка чеснока
- 70 г томатной пасты
- 200 г сахара
- 100 г уксуса 9%
- 50 г соли
Способ приготовления:
1. Лучше всего подходят молодые кабачки без косточек. Их нужно нарезать длинными брусочками.
2. Остальные компоненты пропустить через мясорубку.
3. Сложить их в кастрюлю.
4. Добавить соль, сахар, томатную пасту, уксус.
5. Довести до кипения.
6. Всыпать кабачки в кастрюлю, перемешать.
7. Сначала жидкости будет мало, но затем кабачки начнут отдавать влагу.
8. После закипания варить час на среднем огне.
9. Готовый салат разлили в стерильные банки, герметично закрыть.
10. Перевернуть и закутать в одеяло до полного остывания.
11. Из одной порции выходит 5 баночек по 0,5 л.
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