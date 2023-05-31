Как вкусно законсервировать кабачки с томатной пастой и чесноком на зиму: делимся рецептом вкусной закуски
Кабачки – идеальный овощ для приготовления легких летних супов, блинов, оладий, а также их можно замариновать, законсервировать. Если вы любите более пикантные закуски, добавьте чеснок, томатную пасту, перец чили, специи.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных консервированных кабачков на зиму, с яблоками, луком, морковью.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 кг
- яблоко – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 1 головка
- томатная паста – 70 г
- перец чили – 1-2 шт.
- сахар – 200 г
- уксус 9% – 100 г
- соль – 50 г
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте длинными брусочками.
2. Все остальные овощи пропустите через мясорубку, сложите в кастрюлю. Добавьте соль, сахар, томатную пасту, уксус и доведите до кипения.
3. Всыпьте кабачки в кастрюлю, перемешайте. Как закипит, варите 1 час на среднем огне.
4. Готовый салат разложите в стерильные банки, герметично закройте.
Переверните и укутайте в одеяло до полного остывания!
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