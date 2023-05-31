Как вкусно законсервировать кабачки с томатной пастой и чесноком на зиму: делимся рецептом вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
12
Как вкусно приготовить кабачки в соусе

Кабачки – идеальный овощ для приготовления легких летних супов, блинов, оладий, а также их можно замариновать, законсервировать. Если вы любите более пикантные закуски, добавьте чеснок, томатную пасту, перец чили, специи. 

Что приготовить из кабачков

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных консервированных кабачков на зиму, с яблоками, луком, морковью. 

Рецепт кабачков в соусе
Видео дня

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 кг
  • яблоко – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • чеснок – 1 головка 
  • томатная паста – 70 г
  • перец чили – 1-2 шт. 
  • сахар – 200 г
  • уксус 9% – 100 г
  • соль – 50 г

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте длинными брусочками.

Свежие кабачки

2. Все остальные овощи пропустите через мясорубку, сложите в кастрюлю. Добавьте соль, сахар, томатную пасту, уксус и доведите до кипения.

Соус для кабачков

3. Всыпьте кабачки в кастрюлю, перемешайте. Как закипит, варите 1 час на среднем огне.

Кабачки в соусе

4. Готовый салат разложите в стерильные банки, герметично закройте. 

Салат из кабачков на зиму

Переверните и укутайте в одеяло до полного остывания!

Готовый салат

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты