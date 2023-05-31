Кабачки – идеальный овощ для приготовления легких летних супов, блинов, оладий, а также их можно замариновать, законсервировать. Если вы любите более пикантные закуски, добавьте чеснок, томатную пасту, перец чили, специи.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных консервированных кабачков на зиму, с яблоками, луком, морковью.

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Ингредиенты:

кабачки – 2 кг

яблоко – 1 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 1 головка

томатная паста – 70 г

перец чили – 1-2 шт.

сахар – 200 г

уксус 9% – 100 г

соль – 50 г

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте длинными брусочками.

2. Все остальные овощи пропустите через мясорубку, сложите в кастрюлю. Добавьте соль, сахар, томатную пасту, уксус и доведите до кипения.

3. Всыпьте кабачки в кастрюлю, перемешайте. Как закипит, варите 1 час на среднем огне.

4. Готовый салат разложите в стерильные банки, герметично закройте.

Переверните и укутайте в одеяло до полного остывания!

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