Вкусную и сочную кукурузу можно попробовать даже зимой. Для этого ее нужно законсервировать. Затем можно будет добавлять в салаты, котлеты и запеканки.

Идея приготовления консервированной кукурузы на зиму опубликована на странице фудблогера Ирины с ником aziza_iraa в Instagram. В магазине такую ​​кукурузу вы точно не купите.

Ингредиенты:

кукуруза – 4 кочана

вода – 0,5 л.

лимонная кислота – 1/2 ч.л.

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сахар (можно больше) – 1 ст.л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Сварить кукурузу.

2. Отделить зерна от кочана.

3. Вскипятить маринад.

4. Дальше в него всыпать кукурузу.

5. Проварить 5 минут.

6. В стерилизованные банки засыпать горячую кукурузу и залить тем же маринадом.

7. Закрутить банки.

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