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Как вкусно законсервировать кукурузу на зиму: к салатам, котлетам и запеканкам
Вкусную и сочную кукурузу можно попробовать даже зимой. Для этого ее нужно законсервировать. Затем можно будет добавлять в салаты, котлеты и запеканки.
Идея приготовления консервированной кукурузы на зиму опубликована на странице фудблогера Ирины с ником aziza_iraa в Instagram. В магазине такую кукурузу вы точно не купите.
Ингредиенты:
- кукуруза – 4 кочана
- вода – 0,5 л.
- лимонная кислота – 1/2 ч.л.
- сахар (можно больше) – 1 ст.л.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Сварить кукурузу.
2. Отделить зерна от кочана.
3. Вскипятить маринад.
4. Дальше в него всыпать кукурузу.
5. Проварить 5 минут.
6. В стерилизованные банки засыпать горячую кукурузу и залить тем же маринадом.
7. Закрутить банки.
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