Как вкусно законсервировать кукурузу на зиму: к салатам, котлетам и запеканкам

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
558
Как вкусно законсервировать кукурузу на зиму: к салатам, котлетам и запеканкам

Вкусную и сочную кукурузу можно попробовать даже зимой. Для этого ее нужно законсервировать. Затем можно будет добавлять в салаты, котлеты и запеканки.

Идея приготовления консервированной кукурузы на зиму опубликована на странице фудблогера Ирины с ником aziza_iraa в Instagram. В магазине такую ​​кукурузу вы точно не купите.

Как вкусно законсервировать кукурузу на зиму: к салатам, котлетам и запеканкам

Ингредиенты:

  • кукуруза – 4 кочана
  • вода – 0,5 л.
  • лимонная кислота – 1/2 ч.л.
Видео дня
  • сахар (можно больше) – 1 ст.л.
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

Как вкусно законсервировать кукурузу на зиму: к салатам, котлетам и запеканкам

1. Сварить кукурузу.

2. Отделить зерна от кочана.

Как вкусно законсервировать кукурузу на зиму: к салатам, котлетам и запеканкам

3. Вскипятить маринад.

4. Дальше в него всыпать кукурузу.

Как вкусно законсервировать кукурузу на зиму: к салатам, котлетам и запеканкам

5. Проварить 5 минут.

6. В стерилизованные банки засыпать горячую кукурузу и залить тем же маринадом.

Как вкусно законсервировать кукурузу на зиму: к салатам, котлетам и запеканкам

7. Закрутить банки.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты