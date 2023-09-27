Как вкусно закрыть баклажаны на зиму: можно есть как салат или добавлять в кашу

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как вкусно закрыть баклажаны на зиму: можно есть как салат или добавлять в кашу

Пока есть много свежих и спелых баклажанов – их следует заготовить на зиму. Можно сделать вкусную закуску из таких овощей, которая будет отличным дополнением к каше, мясу или есть просто как салат. Особую пикантность добавляют перец и чеснок.

Идея приготовления закуски из баклажанов на зиму опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Овощи нужно просто нарезать кубиками.

Как вкусно закрыть баклажаны на зиму: можно есть как салат или добавлять в кашу

Ингредиенты:

  • 1 кг баклажанов
  • 400 г красного сладкого перца
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  • 1 головка чеснока
  • 1 острый перец
  • 2 ст.л. сахара
  • 75 г. уксуса
  • 1 ч.л. соли с горкой
  • масло для жарки или запекания

Способ приготовления:

Как вкусно закрыть баклажаны на зиму: можно есть как салат или добавлять в кашу

1. Баклажаны порезать небольшими кубиками.

2. Сбрызнуть растительным маслом.

3. Выложить на пергамент и запечь до румяной корочки.

Как вкусно закрыть баклажаны на зиму: можно есть как салат или добавлять в кашу

4. Температура запекания 160 градусов с конвекцией или 180 градусов без конвекции. Время запекания – около 30 минут.

Как вкусно закрыть баклажаны на зиму: можно есть как салат или добавлять в кашу

5. По желанию, баклажаны можно обжарить на сковороде.

6. Перец, чеснок, острый перец пропустить через мясорубку.

Как вкусно закрыть баклажаны на зиму: можно есть как салат или добавлять в кашу

7. Добавить соль, сахар и уксус.

Как вкусно закрыть баклажаны на зиму: можно есть как салат или добавлять в кашу

8. Поставить эту смесь в огонь.

9. Как закипит – добавить баклажаны и варить после закипания 10 минут.

Как вкусно закрыть баклажаны на зиму: можно есть как салат или добавлять в кашу

10. Разложить в стерильные банки и герметично закрыть. Или переложить в контейнер и охладить.

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