Пока есть много свежих и спелых баклажанов – их следует заготовить на зиму. Можно сделать вкусную закуску из таких овощей, которая будет отличным дополнением к каше, мясу или есть просто как салат. Особую пикантность добавляют перец и чеснок.

Идея приготовления закуски из баклажанов на зиму опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Овощи нужно просто нарезать кубиками.

Ингредиенты:

1 кг баклажанов

400 г красного сладкого перца

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1 головка чеснока

1 острый перец

2 ст.л. сахара

75 г. уксуса

1 ч.л. соли с горкой

масло для жарки или запекания

Способ приготовления:

1. Баклажаны порезать небольшими кубиками.

2. Сбрызнуть растительным маслом.

3. Выложить на пергамент и запечь до румяной корочки.

4. Температура запекания 160 градусов с конвекцией или 180 градусов без конвекции. Время запекания – около 30 минут.

5. По желанию, баклажаны можно обжарить на сковороде.

6. Перец, чеснок, острый перец пропустить через мясорубку.

7. Добавить соль, сахар и уксус.

8. Поставить эту смесь в огонь.

9. Как закипит – добавить баклажаны и варить после закипания 10 минут.

10. Разложить в стерильные банки и герметично закрыть. Или переложить в контейнер и охладить.

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