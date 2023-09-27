Как вкусно закрыть баклажаны на зиму: можно есть как салат или добавлять в кашу
Пока есть много свежих и спелых баклажанов – их следует заготовить на зиму. Можно сделать вкусную закуску из таких овощей, которая будет отличным дополнением к каше, мясу или есть просто как салат. Особую пикантность добавляют перец и чеснок.
Идея приготовления закуски из баклажанов на зиму опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Овощи нужно просто нарезать кубиками.
Ингредиенты:
- 1 кг баклажанов
- 400 г красного сладкого перца
- 1 головка чеснока
- 1 острый перец
- 2 ст.л. сахара
- 75 г. уксуса
- 1 ч.л. соли с горкой
- масло для жарки или запекания
Способ приготовления:
1. Баклажаны порезать небольшими кубиками.
2. Сбрызнуть растительным маслом.
3. Выложить на пергамент и запечь до румяной корочки.
4. Температура запекания 160 градусов с конвекцией или 180 градусов без конвекции. Время запекания – около 30 минут.
5. По желанию, баклажаны можно обжарить на сковороде.
6. Перец, чеснок, острый перец пропустить через мясорубку.
7. Добавить соль, сахар и уксус.
8. Поставить эту смесь в огонь.
9. Как закипит – добавить баклажаны и варить после закипания 10 минут.
10. Разложить в стерильные банки и герметично закрыть. Или переложить в контейнер и охладить.
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