Как вкусно закрыть баклажаны на зиму: закуска на любой случай

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно закрыть баклажаны на зиму: закуска на любой случай

Баклажаны очень вкусно закрыть на зиму. Вы сейчас потратите минимальное количество времени, а затем сможете в любой момент поставить готовую закуску на стол. Овощи получаются в меру пряными и ароматными.

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Идея приготовления консервированных баклажанов на зиму опубликована на странице фудблогера Татьяны Рябокинь (mama na kykhne) в Instagram. Баклажаны очень гармонично сочетаются с болгарским перцем.

Как вкусно закрыть баклажаны на зиму: закуска на любой случай

Ингредиенты:

  • баклажаны – 5 кг.
  • чеснок – 150 г
  • соль
  • перец сладкий – 1 кг.
  • перец острый – 3-4 шт.
  • уксус – 250 мл.
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Как вкусно закрыть баклажаны на зиму: закуска на любой случай

1. Баклажаны порезать дольками или кружочками.

2. Посолите и оставьте на 5-6 часов.

Как вкусно закрыть баклажаны на зиму: закуска на любой случай

3. Сделать маринад: чеснок и перец перемолоть на мясорубке.

4. Добавить уксус.

Как вкусно закрыть баклажаны на зиму: закуска на любой случай

5. Баклажаны жарить на сковороде со всех сторон.

6. Опустить в маринад и складывать в банку и закрыть крышками.

Как вкусно закрыть баклажаны на зиму: закуска на любой случай

7. Укутать в одеяло нв сутки.

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