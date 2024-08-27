Как вкусно закрыть баклажаны на зиму: закуска на любой случай
Баклажаны очень вкусно закрыть на зиму. Вы сейчас потратите минимальное количество времени, а затем сможете в любой момент поставить готовую закуску на стол. Овощи получаются в меру пряными и ароматными.
Идея приготовления консервированных баклажанов на зиму опубликована на странице фудблогера Татьяны Рябокинь (mama na kykhne) в Instagram. Баклажаны очень гармонично сочетаются с болгарским перцем.
Ингредиенты:
- баклажаны – 5 кг.
- чеснок – 150 г
- соль
- перец сладкий – 1 кг.
- перец острый – 3-4 шт.
- уксус – 250 мл.
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Баклажаны порезать дольками или кружочками.
2. Посолите и оставьте на 5-6 часов.
3. Сделать маринад: чеснок и перец перемолоть на мясорубке.
4. Добавить уксус.
5. Баклажаны жарить на сковороде со всех сторон.
6. Опустить в маринад и складывать в банку и закрыть крышками.
7. Укутать в одеяло нв сутки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: