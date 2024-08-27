Баклажаны очень вкусно закрыть на зиму. Вы сейчас потратите минимальное количество времени, а затем сможете в любой момент поставить готовую закуску на стол. Овощи получаются в меру пряными и ароматными.

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Идея приготовления консервированных баклажанов на зиму опубликована на странице фудблогера Татьяны Рябокинь (mama na kykhne) в Instagram. Баклажаны очень гармонично сочетаются с болгарским перцем.

Ингредиенты:

баклажаны – 5 кг.

чеснок – 150 г

соль

перец сладкий – 1 кг.

перец острый – 3-4 шт.

уксус – 250 мл.

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Баклажаны порезать дольками или кружочками.

2. Посолите и оставьте на 5-6 часов.

3. Сделать маринад: чеснок и перец перемолоть на мясорубке.

4. Добавить уксус.

5. Баклажаны жарить на сковороде со всех сторон.

6. Опустить в маринад и складывать в банку и закрыть крышками.

7. Укутать в одеяло нв сутки.

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