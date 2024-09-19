Как вкусно закрыть баклажаны с перцем и чесноком: прекрасно сохраняются всю зиму
Из сезонных баклажанов можно приготовить отличную самостоятельную закуску, которая будет храниться всю зиму. Ее можно использовать как салат или как соус. Любое блюдо с таким дополнением будет очень пряным и ароматным.
Идея приготовления пикантных консервированных баклажанов на зиму опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instgaram. Баклажаны для такой консервации нужно пожарить.
Ингредиенты:
- баклажаны – 5 кг.
- масло – 1 л +- (для жарки)
- сладкий перец – 5 шт.
- чеснок – 100 г
- горький перец – 1 шт.
- уксус – 250 мл.
Способ приготовления:
1. Баклажаны почистить и замочить в воде из расчета 1 стакан соли на 10 стаканов воды в 2 часа.
2. Далее баклажаны нарезать и обжарить до золотистой корочки.
3. Для заправки перец, чеснок и острый перец измельчить в блендере и добавить в эту массу уксус.
4. Залить заправкой баклажаны.
5. Перемешать и разложить по баночкам и стерилизовать 7-10 минут с момента закипания.
6. Баночки перевернуть и закутать в одеяло до охлаждения.
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