Из сезонных баклажанов можно приготовить отличную самостоятельную закуску, которая будет храниться всю зиму. Ее можно использовать как салат или как соус. Любое блюдо с таким дополнением будет очень пряным и ароматным.

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Идея приготовления пикантных консервированных баклажанов на зиму опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instgaram. Баклажаны для такой консервации нужно пожарить.

Ингредиенты:

баклажаны – 5 кг.

масло – 1 л +- (для жарки)

сладкий перец – 5 шт.

чеснок – 100 г

горький перец – 1 шт.

уксус – 250 мл.

Способ приготовления:

1. Баклажаны почистить и замочить в воде из расчета 1 стакан соли на 10 стаканов воды в 2 часа.

2. Далее баклажаны нарезать и обжарить до золотистой корочки.

3. Для заправки перец, чеснок и острый перец измельчить в блендере и добавить в эту массу уксус.

4. Залить заправкой баклажаны.

5. Перемешать и разложить по баночкам и стерилизовать 7-10 минут с момента закипания.

6. Баночки перевернуть и закутать в одеяло до охлаждения.

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