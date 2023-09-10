Как вкусно закрыть болгарский перец на зиму: делимся подробными пропорциями

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,4 т.
Как вкусно закрыть болгарский перец на зиму: делимся подробными пропорциями

Болгарский перец в свежем виде имеет очень пикантный насыщенный вкус. Он сочный и сладковатый. Поэтому очень удачной идеей будет законсервировать такой продукт на зиму. Если соблюдать правильные пропорции – получится вкусная закуска, которая дополнит любой сладкий стол.

Идея приготовления маринованного болгарского перца на зиму опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Следующая технология классическая, но именно за ней перец долго сохраняется и не теряет цвет.

Как вкусно закрыть болгарский перец на зиму: делимся подробными пропорциями
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Ингредиенты:

Где в пропорции указан "стакан" – по объему это 250 мл

  • 3 кг болгарского перца
  • 2 ст.л. соли
  • 1 стакан сахара
  • 1 стакан уксуса
  • 1 стакан томатной пасты (можно использовать томатный соус)
  • 1 стакан воды
  • 1 стакан масла

Способ приготовления:

Как вкусно закрыть болгарский перец на зиму: делимся подробными пропорциями

1. Перец порезать кусочками.

Как вкусно закрыть болгарский перец на зиму: делимся подробными пропорциями

2. Поместить в кастрюлю.

Как вкусно закрыть болгарский перец на зиму: делимся подробными пропорциями

3. Добавить все остальные ингредиенты.

Как вкусно закрыть болгарский перец на зиму: делимся подробными пропорциями

4. Варить на умеренном огне 20 минут с момента закипания.

Как вкусно закрыть болгарский перец на зиму: делимся подробными пропорциями

5. Разложить в банки и стерилизовать еще 15 минут.

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