Как вкусно закрыть болгарский перец на зиму: делимся подробными пропорциями
Болгарский перец в свежем виде имеет очень пикантный насыщенный вкус. Он сочный и сладковатый. Поэтому очень удачной идеей будет законсервировать такой продукт на зиму. Если соблюдать правильные пропорции – получится вкусная закуска, которая дополнит любой сладкий стол.
Идея приготовления маринованного болгарского перца на зиму опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Следующая технология классическая, но именно за ней перец долго сохраняется и не теряет цвет.
Ингредиенты:
Где в пропорции указан "стакан" – по объему это 250 мл
- 3 кг болгарского перца
- 2 ст.л. соли
- 1 стакан сахара
- 1 стакан уксуса
- 1 стакан томатной пасты (можно использовать томатный соус)
- 1 стакан воды
- 1 стакан масла
Способ приготовления:
1. Перец порезать кусочками.
2. Поместить в кастрюлю.
3. Добавить все остальные ингредиенты.
4. Варить на умеренном огне 20 минут с момента закипания.
5. Разложить в банки и стерилизовать еще 15 минут.
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