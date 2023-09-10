Болгарский перец в свежем виде имеет очень пикантный насыщенный вкус. Он сочный и сладковатый. Поэтому очень удачной идеей будет законсервировать такой продукт на зиму. Если соблюдать правильные пропорции – получится вкусная закуска, которая дополнит любой сладкий стол.

Идея приготовления маринованного болгарского перца на зиму опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Следующая технология классическая, но именно за ней перец долго сохраняется и не теряет цвет.

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Ингредиенты:

Где в пропорции указан "стакан" – по объему это 250 мл

3 кг болгарского перца

2 ст.л. соли

1 стакан сахара

1 стакан уксуса

1 стакан томатной пасты (можно использовать томатный соус)

1 стакан воды

1 стакан масла

Способ приготовления:

1. Перец порезать кусочками.

2. Поместить в кастрюлю.

3. Добавить все остальные ингредиенты.

4. Варить на умеренном огне 20 минут с момента закипания.

5. Разложить в банки и стерилизовать еще 15 минут.

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