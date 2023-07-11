Маринованные кабачки в банке – это вкуснейшая закуска, которую можно подавать самостоятельно или с гарниром. Традиционно их закрывают со специями и чесноком, а также дополняют кетчупом, приправой или томатной пастой. Следуя пропорциям, кабачки получаются хрустящие и упругие.

Фудблогер Лилия Цвет (Лилия Цвит) на своем канале в YouTube поделилась рецептом острых кабачков в банке на зиму.

Ингредиенты на 6 банок 0,5 л:

кабачки – 2 кг

Заправка:

болгарский перец – 3 шт

острый перец – 0,5 шт

чеснок – 1 головка

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корень хрена – 1 шт

душистый перец – 1 ч. л.

лавровый лист – 4 шт

кориандр зерна – 1 ч. л.

Маринад:

вода – 2 л

соль – 2 ст. л.

уксус – 200 мл

сахар – 200 г

Способ приготовления:

1. Для приготовления заправки необходимо почистить перец, чеснок и хрен. Переложить ингредиенты в чашу блендера, добавить душистый перец, лавровые листья и кориандр. Измельчить все до однородной массы.

2. Получившуюся массу разложить в чистые банки (по 1 ст. л. на 1 банку).

3. Кабачки помыть и порезать кружочками. Разложить плотно в банки.

4. Для приготовления маринада следует смешать в кастрюле все ингредиенты. Поставить на огонь и довести до кипения.

5. Горячим маринадом наполнить банки. Накрыть крышками и простерилизовать тары с кабачками 10 минут.

6. После этого закатать банки крышками. Перевернуть банки дном и оставить в таком виде до полного охлаждения. Готово!

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