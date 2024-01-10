Как вкусно закрыть на зиму цветную капусту или брокколи: универсальный способ
Кроме традиционных помидоров и огурцов, на зиму можно законсервировать капусту. А именно брокколи или цветную. Соцветия в банке остаются целыми и довольно быстро маринуются. Закрутку можно есть вместо салата и подавать на праздничный стол.
Идея приготовления консервированной капусты брокколи или цветной на зиму опубликована на странице фудблогера с ником lavandova_hata в Instagram. Если просто залить капусту маринадом – ее можно есть через 5 часов или закрыть и хранить на зиму.
Ингредиенты:
- капуста брокколи (цветная капуста) – 1 кг
- перец болгарский – 2 шт (200 г)
- чеснок – 70 грамм
- морковь – 0.5 кг
- вода – 1.5 литра
- уксус – 50 мл
- масло – 80 мл
- сахар – 4 ст.л.
- соль – 2 ст.л.
- кориандр молотый, куркума – по 0.5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Капусту разобрать на соцветие. Перец порезать соломкой. Морковь натереть на терке для моркови по-корейски, выжать чеснок.
2. Капусту залить водой и отварить с момента закипания 5 минут.
3. Слить воду из капусты. Морковь, перец и чеснок добавить в капусту, все хорошо перемешать.
4. Для маринада в 1.5 л воды добавить сахар, соль, масло, уксус, кориандр и куркуму.
5. Проварить 3 минуты с момента закипания.
6. Если готовить сразу для еды – овощи залить маринадом, перемешать и такая капуста будет готова через 5 часов.
7. Если готовить на зиму – нужно наполнить банки овощами, залить маринадом и поставить стерилизоваться с момента закипания на 5-10 минут (банки по 0,5 л).
8. Закатать стальными крышками.
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