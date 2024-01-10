Кроме традиционных помидоров и огурцов, на зиму можно законсервировать капусту. А именно брокколи или цветную. Соцветия в банке остаются целыми и довольно быстро маринуются. Закрутку можно есть вместо салата и подавать на праздничный стол.

Идея приготовления консервированной капусты брокколи или цветной на зиму опубликована на странице фудблогера с ником lavandova_hata в Instagram. Если просто залить капусту маринадом – ее можно есть через 5 часов или закрыть и хранить на зиму.

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Ингредиенты:

капуста брокколи (цветная капуста) – 1 кг

перец болгарский – 2 шт (200 г)

чеснок – 70 грамм

морковь – 0.5 кг

вода – 1.5 литра

уксус – 50 мл

масло – 80 мл

сахар – 4 ст.л.

соль – 2 ст.л.

кориандр молотый, куркума – по 0.5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Капусту разобрать на соцветие. Перец порезать соломкой. Морковь натереть на терке для моркови по-корейски, выжать чеснок.

2. Капусту залить водой и отварить с момента закипания 5 минут.

3. Слить воду из капусты. Морковь, перец и чеснок добавить в капусту, все хорошо перемешать.

4. Для маринада в 1.5 л воды добавить сахар, соль, масло, уксус, кориандр и куркуму.

5. Проварить 3 минуты с момента закипания.

6. Если готовить сразу для еды – овощи залить маринадом, перемешать и такая капуста будет готова через 5 часов.

7. Если готовить на зиму – нужно наполнить банки овощами, залить маринадом и поставить стерилизоваться с момента закипания на 5-10 минут (банки по 0,5 л).

8. Закатать стальными крышками.

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