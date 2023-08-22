Видео дня
Как вкусно замариновать арбуз на зиму: с чесноком и лавровыми листьями
Заготовка продуктов на зиму в разгаре. И закрыть можно не только яблоки, абрикосы, персики, но даже арбузы. Выходит очень пикантная закуска, которая станет отличным дополнением к праздничному столу.
Идея приготовления маринованного арбуза на зиму опубликована на странице фудблогера Елены Руснак (lenka_rusnak_sweets) в Instagram. Ягода остается очень сочной.
Способ приготовления маринованного арбуза:
1. В чистые банки разложить специи:
- лавровые листья – 2 шт
- гвоздика – 3 шт
- ароматный перец – 3 шт
- чеснок – 3 зубчика
- укроп – по желанию
2. Нарезаем арбуз на удобные формы кусочки и складываем не очень тесно в банке.
3. Далее добавляем на 3-х литровую банку:
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
- уксус (9%) – 50 мл.
4. Заливаем все кипятком.
5. Стерилизуем банки 15 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: