Как вкусно замариновать арбуз на зиму: с чесноком и лавровыми листьями

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно замариновать арбуз на зиму: с чесноком и лавровыми листьями

Заготовка продуктов на зиму в разгаре. И закрыть можно не только яблоки, абрикосы, персики, но даже арбузы. Выходит очень пикантная закуска, которая станет отличным дополнением к праздничному столу.

Идея приготовления маринованного арбуза на зиму опубликована на странице фудблогера Елены Руснак (lenka_rusnak_sweets) в Instagram. Ягода остается очень сочной.

Как вкусно замариновать арбуз на зиму: с чесноком и лавровыми листьями

Способ приготовления маринованного арбуза:

1. В чистые банки разложить специи:

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Как вкусно замариновать арбуз на зиму: с чесноком и лавровыми листьями
  • лавровые листья – 2 шт
  • гвоздика – 3 шт
  • ароматный перец – 3 шт
  • чеснок – 3 зубчика
  • укроп – по желанию

2. Нарезаем арбуз на удобные формы кусочки и складываем не очень тесно в банке.

Как вкусно замариновать арбуз на зиму: с чесноком и лавровыми листьями

3. Далее добавляем на 3-х литровую банку:

  • соль – 1 ст.л.
  • сахар – 2 ст.л.
Как вкусно замариновать арбуз на зиму: с чесноком и лавровыми листьями
  • уксус (9%) – 50 мл.

4. Заливаем все кипятком.

Как вкусно замариновать арбуз на зиму: с чесноком и лавровыми листьями

5. Стерилизуем банки 15 минут.

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