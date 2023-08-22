Заготовка продуктов на зиму в разгаре. И закрыть можно не только яблоки, абрикосы, персики, но даже арбузы. Выходит очень пикантная закуска, которая станет отличным дополнением к праздничному столу.

Идея приготовления маринованного арбуза на зиму опубликована на странице фудблогера Елены Руснак (lenka_rusnak_sweets) в Instagram. Ягода остается очень сочной.

Способ приготовления маринованного арбуза:

1. В чистые банки разложить специи:

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лавровые листья – 2 шт

гвоздика – 3 шт

ароматный перец – 3 шт

чеснок – 3 зубчика

укроп – по желанию

2. Нарезаем арбуз на удобные формы кусочки и складываем не очень тесно в банке.

3. Далее добавляем на 3-х литровую банку:

соль – 1 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

уксус (9%) – 50 мл.

4. Заливаем все кипятком.

5. Стерилизуем банки 15 минут.

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