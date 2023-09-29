Маринованный болгарский перец за 30 минут

Маринованный болгарский перец – это вкуснейшая закуска, которую можно закрывать на зиму, или делать способом быстрого приготовления. Следует отметить, что овощ прекрасно сочетается с зеленью, чесноком, цитрусовым соком и классическими специями, которые делают блюдо в меру сладким и пикантным.

Фудблогер Ирина Редько (irdinara_redko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованного перца за 30 минут.

Ингредиенты:

болгарский перец – 6-8 шт

подсолнечное масло – 100 мл

чеснок – 3-4 зубчика

зелень – пучок

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соль – 1 ч. л.

сахар – 1 ст. л.

лимон – 1 шт

Способ приготовления:

1. Для начала нужно помыть и выложить перец на противень, запекать при температуре 200 градусов 20-30 минут.

2. Запеченный перец выложить в тарелку, накрыть фольгой и оставить на 30 минут. После этого очистить от кожуры и зернышек.

3. Для приготовления маринада смешать соль, сок половины лимона, сахар, растительное масло, измельченную зелень и чеснок.

4. В контейнер выложить слоями перец и зелень, пока не закончатся ингредиенты. Оставить в холодильнике на 30 минут. Приятного аппетита!

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