Маринованный болгарский перец за 30 минут

Как вкусно замариновать болгарский перец: рецепт закуски за 30 минут
Маринованный болгарский перец – это вкуснейшая закуска, которую можно закрывать на зиму, или делать способом быстрого приготовления. Следует отметить, что овощ прекрасно сочетается с зеленью, чесноком, цитрусовым соком и классическими специями, которые делают блюдо в меру сладким и пикантным.
Фудблогер Ирина Редько (irdinara_redko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованного перца за 30 минут.
Ингредиенты:
- болгарский перец – 6-8 шт
- подсолнечное масло – 100 мл
- чеснок – 3-4 зубчика
- зелень – пучок
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 1 ст. л.
- лимон – 1 шт
Способ приготовления:
1. Для начала нужно помыть и выложить перец на противень, запекать при температуре 200 градусов 20-30 минут.
2. Запеченный перец выложить в тарелку, накрыть фольгой и оставить на 30 минут. После этого очистить от кожуры и зернышек.
3. Для приготовления маринада смешать соль, сок половины лимона, сахар, растительное масло, измельченную зелень и чеснок.
4. В контейнер выложить слоями перец и зелень, пока не закончатся ингредиенты. Оставить в холодильнике на 30 минут. Приятного аппетита!
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